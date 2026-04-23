«Сандерленд» — «Ноттингем Форест». Ставка на АПЛ с коэффициентом 7.50

24 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Англии «Сандерленд» — «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Сандерленд» — «Ноттингем Форест» 24 апреля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 2.53. Победа «Сандерленда» оценивается коэффициентом 2.88. Ничейный исход можно найти в линии за 3.42.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Сандерленд» — «Ноттингем Форест»

Эти команды встречаются редко, зато с одним и тем же исходом. За последние 10 лет набежало всего три противостояния. Причина на поверхности. Как сказали бы в мире кино, не совпадают творческие графики. Постоянно находились в разных дивизионах, а в кубковых соревнованиях жеребьёвки подкидывали иных соперников.

Две игры состоялись совсем давно. Можно сказать — в прошлой жизни. Другое десятилетие, другой турнир, другие составы и тренеры. 2017 год, Чемпионшип. В первом круге «Ноттингем» добивается трудовой победы на выезде со счётом 1:0. Во втором «Сандерленд» возвращает должок (1:0). По итогам сезона «лесники» окажутся на бесславном 17-м месте, а их соперник и вовсе ухнет в третий дивизион.

Путь наверх занял достаточно времени. Поэтому третья встреча состоялась совсем недавно, уже в АПЛ. В первом круге нынешнего сезона всё решил один мяч после стандарта. На исходе первого тайма Гранит Джака отдал результативную передачу, а Омар Альдерете забил. Это до сих пор единственный гол защитника в турнире.

Как вы поняли, в третий раз подряд гости победили со счётом 1:0. Если верите в подобные вещи, не мудрите и заиграйте точный счёт 1:0 в пользу «Ноттингем Форест» с прекрасным коэффициентом 7.50. Букмекеры отдают гостям кое-какое преимущество, хотя «Сандерленд» на своём поле хорош, в таблице заметно выше, да и результаты в последнее время у него ого-го.

Почему так? Ларчик просто открывается: «Форест» банально нужнее. Оказавшись на грани вылета, команда взялась за ум и заметно прибавила. В чемпионате Англии весной не проигрывает. Выбралась из опасной зоны, даже создала кое-какой задел. Однако небольшой, а календарь впереди не самый простой. Надо побеждать.

«Сандерленд» же давно решил задачу на сезон, теперь докатывает в своё удовольствие. Формально до зоны еврокубков рукой подать, на деле же клубу туда, конечно, рановато. Ну а уж борьба за выживание не грозит ни при каких обстоятельствах. Так что можно рассмотреть вариант попроще — победа гостей с нулевой форой за 1.83. При ничьей произойдёт возврат.

Ставка: точный счёт 1:0 в пользу «Ноттингем Форест» за 7.50.