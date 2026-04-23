«Наполи» — «Кремонезе». Конте не отдаст второе место

24 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» — «Кремонезе». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» 24 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.39. Победа «Кремонезе» оценивается коэффициентом 9.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.27.

Прогноз на матч 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Кремонезе»

«Наполи» на всех парах мчит к завершению сезона. Он получился событийным, насыщенным и крайне неровным. Однозначно оценить его довольно сложно. Было понятно, что шансы снова забрать скудетто невелики: скамейка далеко не самая глубокая, а предстояло трудиться на несколько фронтов. Лига чемпионов — это не шутки.

Собственно, если бы не Лига чемпионов, сезон воспринимался бы иначе. Увы, Антонио Конте снова напрочь провалился в самом престижном еврокубковом турнире. Недобрали призовых, не вышли из общего этапа, потерпели несколько чувствительных поражений. Большое разочарование, что уж тут.

С Кубком Италии тоже не сложилось, но это ладно. В то же время какой-никакой трофей забрали: в декабре удачно слетали в Саудовскую Аравию, став обладателями Суперкубка страны. И близки к тому, чтобы занять второе место в чемпионате Италии. А уж путёвка в топ-4 почти гарантирована: «Комо» с «Ромой» далековато.

Если учитывать катастрофические кадровые потери и вынужденные перестроения в середине сезона, результаты терпимые. Без восторгов, однако могло быть и хуже. Остаётся только не наломать дров, довести дело до конца. В пятницу представится замечательный шанс сделать ещё один шаг к выполнению цели. Все необходимые условия на месте.

Загибаем пальцы. Своё поле — это раз. Скромнейший соперник — это два. «Кремонезе» мощно стартовал, после чего настали трудовые будни. Проигрывает в последнее время много и всем подряд. Сражается с «Лечче» за 17-е место. Ниже не упасть, выше не подняться. Нервно!

Есть и третий аргумент в пользу «Наполи»: уверенная победа на выезде в первом круге. 2:0 без каких-либо вопросов. Открыли счёт на 13-й минуте, запихали второй перед перерывом, спокойно довели до победы. Чего-то подобного ждём и на этот раз. Разница в классе подавляющая, а проблем с мотивацией нет.

Ставка: «Наполи» победит с форой (-1.5) за 2.17.