Новый укол для «Реала», сосредоточенный Конте и суперставка на АПЛ

Сегодня, 24 апреля, откроется программа нового тура в европейских футбольных чемпионатах. Обращаем внимание на испанскую Ла Лигу, итальянскую Серию А и английскую Премьер-лигу.

Прогноз на матч «Бетис» — «Реал»

Мадридскому «Реалу» совсем не хочется, но надо. В начале апреля сезон официально превратился в одно большое разочарование с редкими вспышками радости. Это не значит, что решение уволить Алонсо оказалось ошибочным. А вот вся суета с попыткой стать системным клубом и моментальным откатом к базовым настройкам при первых же шероховатостях выглядит как-то нелепо. На таком фоне выезд к традиционно опасному в родных стенах «Бетису» сулит мало хорошего.

Особенно учитывая фигуру тренера: севильцев возглавляет опытнейший Мануэль Пеллегрини, у которого к Мадриду свои счёты. «Бетис» не проигрывал дома в трёх предыдущих очных встречах — 2:1, 1:1 и 0:0. Чертовски мотивирован: раздражитель шикарный, да и борьба за пятую строчку кипит. То есть сражаться будет до последнего. Добавьте сюда плотный график: «Реал» проведёт третий матч за шесть суток. Мы бы выбирали между 1Х за 2.00 и ИТМ 2 гола «Реала» за 1.65.

Прогноз на матч «Наполи» — «Кремонезе»

«Наполи» на всех парах мчит к завершению сезона. Он получился событийным, насыщенным и крайне неровным. Однозначно оценить его довольно сложно. В то же время какой-никакой трофей забрали: в декабре удачно слетали в Саудовскую Аравию, став обладателями Суперкубка страны. И близки к тому, чтобы занять второе место в чемпионате Италии. Сегодня представится замечательный шанс сделать ещё один шаг к выполнению цели.

Загибаем пальцы. Своё поле — это раз. Скромнейший соперник — это два. «Кремонезе» мощно стартовал, после чего настали трудовые будни. Проигрывает в последнее время много и всем подряд. Сражается с «Лечче» за 17-е место. Ниже не упасть, выше не подняться. Нервно! Есть и третий аргумент в пользу «Наполи»: уверенная победа на выезде в первом круге. 2:0 без каких-либо вопросов. Открыли счёт на 13-й минуте, запихали второй перед перерывом, спокойно довели до победы. Чего-то подобного ждём и на этот раз. Разница в классе подавляющая, а проблем с мотивацией нет.

Прогноз на матч «Сандерленд» — «Ноттингем Форест»

Две последние очные игры состоялись совсем давно. Другое десятилетие, другой турнир, другие составы и тренеры. 2017 год, Чемпионшип. В первом круге «Ноттингем» добивается трудовой победы на выезде со счётом 1:0. Во втором «Сандерленд» возвращает должок (1:0). А вот третья встреча состоялась совсем недавно, уже в АПЛ. В первом круге нынешнего сезона всё решил один мяч после стандарта. Как вы поняли, в третий раз подряд гости победили со счётом 1:0.

Если верите в подобные вещи, не мудрите и заиграйте точный счёт 1:0 в пользу «Ноттингем Форест» с прекрасным коэффициентом 7.50. Почему так? Ларчик просто открывается: «Форест» банально нужнее. Оказавшись на грани вылета, «лесники» взялись за ум и заметно прибавили. «Сандерленд» же давно решил задачу на сезон, теперь докатывает в своё удовольствие. Формально до зоны еврокубков рукой подать, на деле же клубу туда, конечно, рановато. Ну а уж борьба за выживание не грозит ни при каких обстоятельствах. Так что можно рассмотреть вариант попроще — победа гостей с нулевой форой за 1.83. При ничьей произойдёт возврат.

Экспресс на футбольные матчи 24 апреля 2026 года

Ставка 1: «Бетис» не проиграет «Реалу» за 2.00.

«Бетис» не проиграет «Реалу» за 2.00. Ставка 2: «Наполи» победит «Кремонезе» с форой (-1.5) за 2.17.

«Наполи» победит «Кремонезе» с форой (-1.5) за 2.17. Ставка 3: точный счёт 1:0 в пользу «Ноттингем Форест» в матче с «Сандерлендом» за 7.50.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.17 х 7.50 = 32.5.