Хоккей, КХЛ Кубок Гагарина, рейтинг, кто выиграет, Металлург, Локомотив, Авангард, Ак Барс

Хартли идёт за династией для «Локомотива» или кто-то против?
Пётр Кондаков
Рейтинг: кто выиграет Кубок Гагарина?
Кто выиграет Кубок Гагарина?

24 апреля стартуют полуфиналы Кубка Гагарина. В деле всего четыре команды. И три из них точно назывались экспертами в числе главных претендентов на трофей. Из неожиданностей здесь пожалуй только «Ак Барс», который не был фаворитом в своей серии второго раунда. Но 4-0 с Минском — это нельзя списать на везение. Так что здесь все на своих местах. А кто победит? Давайте выберем будущего чемпиона вместе!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто выиграет Кубок Гагарина?
Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»
1 место

«Авангард» — коэффициент 5.00

С ЦСКА «ястребы» показали себя очень здорово. Переиграли московскую команду по всем статьям. Однако дальше впереди ещё одно детище Игоря Никитина — «Локомотив». «Авангард» не фаворит в этом противостоянии, но помните серию прошлого сезона? Тогда всё было на тоненького и склонилось в сторону ярославцев в седьмом матче. И не просто в седьмом матче, а в его овертайме. Стали ли омичи сильнее за этот год? Однозначно да. И если тогда им не хватило совсем чуть-чуть, то почему бы и не поверить в них? На выход «ястребов» в финал дают 2.20.

Фото: Чистова Катерина, «Чемпионат»
2 место

«Локомотив» — коэффициент 2.85

Если в первом раунде со «Спартаком» пришлось повозиться, то с «Салаватом Юлаевым» команда Боба Хартли выглядела куда увереннее, заряженнее. Чем дальше — тем более готовым выглядит действующий чемпион. Конечно, в Ярославле спят и видят новый успех, команду-династию. Но сделать это будет непросто, уж слишком много сильных конкурентов. И первый из них в полуфинале — «Авангард». «Локо», конечно, фаворит в этой паре, но не намного. Коэффициент на выход в финал — 1.67.

Фото: metallurg.ru
3 место

«Металлург» — коэффициент 3.10

Команда Андрея Разина, как и в первом раунде, немного поймала расслабленность при счёте 3-0 в серии, подарила «Торпедо» свою минуту славы. Но это не должно обманывать. По составу, по качеству игры «Магнитка» точно претендент на Кубок Гагарина. Тем более что на бумаге «Ак Барс» выглядит более проходимым соперником, чем любая команда из другого полуфинала. Однако это не значит, что будет легко. Проход Магнитогорска в финал оценили в 1.60.

Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»
4 место

«Ак Барс» — коэффициент 5.80

Серия с Минском показала, что Казань в порядке. Да, у «Динамо» были внутренние проблемы, которые не позволили команде выжать максимум, в плей-офф с разладами в коллективе далеко не пройти. Но разве это проблемы «Ак Барса»? Команда Анвара Гатиятуллина выглядела здорово, завершила серию в четырёх матчах, а сейчас отдохнула и рвётся в бой. Да, «Металлург» — фаворит, однако на казанцах нет такого давления, какое сейчас оказывается на соперника. Если «барсы» уступят, камень в них никто не кинет. Так что нужно выходить, биться и получать удовольствие от хоккея. А уровень позволяет бороться. 2.34 дают на выход «Ак Барса» в финал.

