Хоккей: «Локомотив» и «Авангард» начинают полуфинал Кубка Гагарина

Хоккейный сезон и у нас здесь, и за океаном по большому счёту выходит на финишную прямую. В Кубке Гагарина уже полуфиналы, а Кубок Стэнли потихоньку набирает обороты. Словом, скучать не приходится.

Сегодня, 24 апреля, следим за первым матчем серии «Локомотив» — «Авангард», которая стартует в Ярославле. А ночью 25 апреля плавно перебираемся к третьему матчу серии «Монреаль» — «Тампа-Бэй» в Канаде. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на первый матч «Локомотив» — «Авангард»

Ждать открытого хоккея тут всё-таки не хочется. Да, «Авангард» способен навязать свой темп и сделать матч более колючим, но первая игра подобной пары почти всегда уходит в осторожность, позиционную борьбу и долгие смены без риска. «Локомотив» дома наверняка постарается сразу посадить соперника на свой сценарий: плотная средняя зона, минимум подарков, ставка на один-два ключевых эпизода. И в этом режиме хозяева выглядят чуть надёжнее.

Омичи уже не раз показывали, что умеют терпеть против ярославцев, однако именно в стартовой игре фактор площадки и дисциплины должен сработать в пользу хозяев. Не ждём разрыва по счёту, зато ждём очередной вязкий матч, где каждая шайба будет даваться, что называется, с мясом. Самым логичным вариантом здесь выглядит «низ», а если выбирать исход, то это минимальный перевес «Локомотива».

Прогноз на третий матч «Монреаль» — «Тампа-Бэй»

Серия пока полностью оправдывает ожидания. Два матча в Тампе ушли за пределы основного времени, и в обоих случаях цена ошибки была максимальной. «Монреаль» удивил в первой встрече хладнокровием в большинстве, но уже во второй игре «Тампа-Бэй» добавила в плотности, а в овертайме буквально задавила соперника, перебросав его 9:0. Это очень показательный штрих перед переездом серии в Канаду.

Важно и то, что второй матч «Тампа» забрала не за счёт случайного отскока, а через давление и постепенный разворот сценария. Для молодой команды вроде «Монреаля» такое поражение дома может аукнуться не только по счёту серии, но и ударом по психологии: когда ты упускаешь инициативу, а напротив стоит клуб с двумя кубками в новейшей истории, напряжение только растёт.

Хозяева наверняка снова отрежут часть пространства за счёт эмоций и мощного старта, однако по сумме деталей «Тампа» всё же выглядит чуть надёжнее. У неё выше потолок исполнительского класса, спокойнее вратарская линия и лучше ощущение момента. «Монреаль» способен зацепиться, но в матче №3 мы бы всё же отдали предпочтение более опытной команде.

Экспресс на хоккей 24 апреля 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Авангард» за 1.76.

тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Авангард» за 1.76. Ставка 2: победа «Тампа-Бэй» во встрече с «Монреалем» с учётом ОТ за 1.82.

Общий коэффициент: 1.76 х 1.82 = 3.20.