Локомотив — Авангард: прогноз и ставка на 1-й матч 24 апреля 2026 года, смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Хоккей: «Локомотив» и «Авангард» начинают полуфинал Кубка Гагарина
Алексей Анисимов
Экспресс на хоккей 24 апреля 2026 года
А в плей-офф НХЛ набрал обороты первый раунд.

Хоккейный сезон и у нас здесь, и за океаном по большому счёту выходит на финишную прямую. В Кубке Гагарина уже полуфиналы, а Кубок Стэнли потихоньку набирает обороты. Словом, скучать не приходится.

Сегодня, 24 апреля, следим за первым матчем серии «Локомотив» — «Авангард», которая стартует в Ярославле. А ночью 25 апреля плавно перебираемся к третьему матчу серии «Монреаль» — «Тампа-Бэй» в Канаде. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на первый матч «Локомотив» — «Авангард»

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5)     0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5)     0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4)     0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5)     1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5)     1:5 Лажуа (Окулов, Потуральски) – 41:09 (5x4)     2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)    

Ждать открытого хоккея тут всё-таки не хочется. Да, «Авангард» способен навязать свой темп и сделать матч более колючим, но первая игра подобной пары почти всегда уходит в осторожность, позиционную борьбу и долгие смены без риска. «Локомотив» дома наверняка постарается сразу посадить соперника на свой сценарий: плотная средняя зона, минимум подарков, ставка на один-два ключевых эпизода. И в этом режиме хозяева выглядят чуть надёжнее.

Омичи уже не раз показывали, что умеют терпеть против ярославцев, однако именно в стартовой игре фактор площадки и дисциплины должен сработать в пользу хозяев. Не ждём разрыва по счёту, зато ждём очередной вязкий матч, где каждая шайба будет даваться, что называется, с мясом. Самым логичным вариантом здесь выглядит «низ», а если выбирать исход, то это минимальный перевес «Локомотива».

Прогноз на третий матч «Монреаль» — «Тампа-Бэй»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тексье (Болдюк, Дак) – 04:53     1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 07:42 (pp)     1:2 Хагель – 24:47     2:2 Дак (Джекай) – 32:43     3:2 Хатсон (Тексье, Болдюк) – 62:09    

Серия пока полностью оправдывает ожидания. Два матча в Тампе ушли за пределы основного времени, и в обоих случаях цена ошибки была максимальной. «Монреаль» удивил в первой встрече хладнокровием в большинстве, но уже во второй игре «Тампа-Бэй» добавила в плотности, а в овертайме буквально задавила соперника, перебросав его 9:0. Это очень показательный штрих перед переездом серии в Канаду.

Важно и то, что второй матч «Тампа» забрала не за счёт случайного отскока, а через давление и постепенный разворот сценария. Для молодой команды вроде «Монреаля» такое поражение дома может аукнуться не только по счёту серии, но и ударом по психологии: когда ты упускаешь инициативу, а напротив стоит клуб с двумя кубками в новейшей истории, напряжение только растёт.

Хозяева наверняка снова отрежут часть пространства за счёт эмоций и мощного старта, однако по сумме деталей «Тампа» всё же выглядит чуть надёжнее. У неё выше потолок исполнительского класса, спокойнее вратарская линия и лучше ощущение момента. «Монреаль» способен зацепиться, но в матче №3 мы бы всё же отдали предпочтение более опытной команде.

  • Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Авангард» за 1.76.
  • Ставка 2: победа «Тампа-Бэй» во встрече с «Монреалем» с учётом ОТ за 1.82.

Общий коэффициент: 1.76 х 1.82 = 3.20.

