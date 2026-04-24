«Крылья Советов» — «Локомотив». «Зенит» отнял много сил

25 апреля состоится матч 27-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив». Игра пройдёт в Самаре на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч «Крылья Советов» — «Локомотив» 25 апреля 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 3.60, в то время как победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 1.91. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики сомневаются в результативности матча. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив»

История про очки любой ценой. Снова. Самарцы не побеждают шесть матчей подряд, а ведь находятся недалеко от зоны прямого вылета. И это за четыре тура до конца сезона! Положение неприятное, поэтому каждый матч превращается в отдельный финал. Благо дома «Крылья Советов» обычно выглядят куда живее, чем в гостях, и это важная деталь перед встречей с более статусным соперником.

У «Крыльев Советов» весна получается нервной. Недавно была ничья с ЦСКА — 1:1, а затем болезненное поражение во встрече с «Сочи» со счётом 1:2, где команда пропустила решающий мяч в самой концовке. И всё же самарцы продолжают цепляться, а дома их футбол, как правило, выглядит смелее и острее. Иван Олейников остаётся одним из тех двигателей команды, да и в целом без голов остаются редко.

«Локомотив» по составу, глубине и турнирным амбициям, конечно, смотрится предпочтительнее. Команда Михаила Галактионова находится в группе лидеров, продолжает борьбу за топ-3. Недавно железнодорожники обыграли «Оренбург» (1:0), а ещё раньше в чемпионате России были яркие 5:1 с «Акроном».

Однако важно на финише учитывать не только статус, но и нагрузку. Календарь на этой неделе у железнодорожников чуть плотнее, из-за игры с «Зенитом» на восстановление перед выездом в Самару было объективно меньше времени. У «Крыльев» в этом смысле есть небольшой, однако реальный плюс — лишний день.

Первый круг подарил нам ничью 2:2, а в марте команды ещё и устроили кубковый спектакль с тем же счётом. Тогда самарцы прошли дальше по пенальти. Вывеска для «Локомотива» неприятная, есть мотивация. Однако «Крылья Советов» умеют создавать дискомфорт, особенно дома. Железнодорожникам же, при всей их силе, не всегда удаётся держать одинаково высокий уровень от первой минуты до последней.

По классу и подбору исполнителей «Локомотив» ближе к победе, спорить с этим трудно. Однако матч для гостей выглядит сложнее, чем может показаться по таблице. Хозяева чуть свежее, играют дома и находятся в том положении, когда терять очки уже нельзя. Поэтому вариант с победой «Локо» не кажется железобетонным. Самый логичный сценарий — упорная игра, где «Крылья Советов» сумеют зацепиться хотя бы за один гол.

Ставка: обе забьют за 1.71.