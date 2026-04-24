«Рубин» — ЦСКА. Месть за 1:5 в первом круге

25 апреля состоится матч 27-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА. Игра пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Рубин» — ЦСКА 25 апреля 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Рубина» предлагается с коэффициентом 3.00, в то время как победа ЦСКА оценивается коэффициентом 2.27. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.27.

Прогноз на матч чемпионата России «Рубин» — ЦСКА

ЦСКА по статусу и по составу выглядит более мощной командой, однако вы сами всё прекрасно понимаете. Во-первых, выезд в Казань редко бывает комфортным даже для лидеров РПЛ. Во-вторых, нынешний «Рубин» тем более не похож на соперника, которого можно взять на классе. Команда Франка Артиги очень прилично выглядит этой весной. Чего не скажешь о ЦСКА.

У «Рубина» вообще довольно узнаваемый почерк сейчас. Команда не стремится делать футбол красивее, чем того требует ситуация, зато очень уверенно сушит, терпит и наказывает за малейшую потерю концентрации. Недавно казанцы сыграли 1:1 с «Акроном», когда соперник долгое время действовал вдесятером, зато ещё чуть раньше были и 2:1 с «Краснодаром», и 3:0 с «Локомотивом». На своём поле казанцы хороши.

А третья причина — в ЦСКА. Армейцы подходят к этой игре далеко не в том состоянии, чтобы чувствовать себя безоговорочным хозяином положения. Москвичи только что потеряли очки дома с «Ростовом» — 1:1, и это уже третий подряд матч в РПЛ без побед. До чего они были хороши в первой половине сезоне, до того ужасны во второй.

В первом круге ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, однако теперь это должно только раззадорить «Рубин». Казань дома играет совсем иначе, да и контекст сейчас другой. Конечно, претендовать хозяевам особо не на что, вылет их не беспокоит. Но ведь как ладно сейчас добывается результат! Полагаем, добудут результат и в предстоящем матче. И даже несмотря на то что провели выездную игру с «Динамо» в Москве на день позже, чем армейцы домашнюю с «Ростовом».

ЦСКА вполне может прибрать мяч, судя по качеству состава и индивидуальному уровню исполнителей, такое возможно, даже когда игра не клеится. Однако по характеру эта история больше похожа на возмездие. «Рубин» снова навяжет свой ритм более сильному сопернику и сведёт всё к борьбе за один решающий эпизод. Много голов не ждём, но хозяева способны набрать очки.

Ставка: победа «Рубина» с форой (0) за 2.23.