Арсенал — Ньюкасл: прогноз и трансляция матча 25 апреля 2026 года

«Арсенал» — «Ньюкасл». С дрожащими коленями
Алексей Серяков
«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз на матч
Лондонцы потеряли уверенность, а соперник опасен.

25 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 25 апреля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.53. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 6.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.72.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл»

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Эзе – 9'    

«Арсенал», конечно, верен себе. Никогда не упустит возможность упустить возможность. Массовые крики и возмущения в связи со скучной игрой, голами со стандартов и затяжкой времени не вызывали ничего, кроме зевоты. Потому что все эти эмоции шли от банального бессилия: поделать с лондонцами никто ничего не мог, оставалось только шуметь и жаловаться.

Увы, они снова справились с собой лучше любого соперника. Разумеется, кадровые потери сказались. В то же время нельзя не отметить: в последние трансферные окна клуб проделал большую работу по укреплению скамейки, чтобы у тренерского штаба был выбор хотя бы из двух игроков на каждую позицию. Не одного класса, естественно. Но тем не менее. Несколько качественных универсалов, хорошие точечные переходы.

Так что сетовать на травмы сложно. Было бы странно, пройди команда путь в четырёх турнирах без кадровых потерь. «Арсенал» абсолютно заслуженно получил 12 очков преимущества перед «Манчестер Сити», хоть преследователь и обладал игрой в запасе. Чем ближе признание, тем сильнее дрожали коленки.

Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?
Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?

Проиграли в финале Кубка лиги «горожанам», ничего не создав впереди. Вылетели из Кубка Англии от «Саутгемптона», который нынче представляет из себя середняка Чемпионшипа. С большим скрипом прошли в Лиге чемпионов заштатные по меркам плей-офф «Байер» и «Спортинг». А главное — наломали дров в АПЛ.

Ничья с «Вулверхэмптоном» — ладно, бывает. К тому же закрыли её четырьмя победами. А вот поражение во встрече с «Борнмутом» ситуацию обострило. Битва с «Манчестер Сити» позади. Подопечные Микеля Артеты показали: подпускать к себе соперника ни в коем случае нельзя. Иначе за оставшиеся пять туров непременно найдут способ споткнуться.

К счастью, календарь приятный. Главное испытание как раз «Ньюкасл», дальше будет легче. Физически мощная команда с поставленными стандартами и прессингом. Играть против неё очень неприятно. В шести предыдущих очных встречах «сороки» добыли три победы и трижды уступили с разницей в один мяч. Учитывая неустойчивое состояния хозяев, победа гостей с форой (+1) за 2.08 напрашивается. Альтернатива — ИТМ 2 голов «Арсенала» за 1.92.

Ставка: ИТМ 2 голов «Арсенала» за 1.92.

