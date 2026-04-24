«Хетафе» — «Барселона». «Реал» и сегодня без подарка

25 апреля состоится матч 32-го тура Ла Лиги «Хетафе» — «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.65. Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 5.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

«Барселона» завоевала сердца огромного числа нейтральных болельщиков. Хотя предпочла бы, думается, Лигу чемпионов и Кубок Испании. Так уж получается, что Диего Симеоне стал для каталонцев в нынешнем сезоне настоящим злым гением. Самые чувствительные неудачи связаны именно с ним.

Что особенно обидно, состоялись они по одному и тому же сценарию. Двухматчевое противостояние, дефицит в первой игре. Героические попытки отыграться. Счастье так близко, а в итоге – пустота. В полуфинале Кубка Испании устроились на 0:4. Дошли до 3:0, однако четвёртый мяч так и не залетел. Вылет.

В четвертьфинале Лиги чемпионов оказалось ещё больнее. 0:2 в первой игре на фоне кадровых потерь. 2:0 к середине первого тайма неделю спустя. Затем пропущенный мяч, удаление и бессильная злоба в концовке. Переваривать произошедшее предстоит ещё долго. Тактически всё понятно, а вот психологически… Подобные вещи обычно задерживаются в головах футболистов.

Искать позитив в такой ситуации сложно, хотя других вариантов нет. Во-первых, один трофей у сине-гранатовых есть: Суперкубок Испании. Во-вторых, с облегчённым календарём довести дело до победы в Ла Лиге вряд ли окажется сложно. Преимущество перед мадридским «Реалом» внушительное, тот слишком много растерял.

А фирменный стиль Ханс-Дитера Флика страдал во многом из-за высочайших физических требований к игрокам: интенсивность, ускорения, давление. Расписание стало свободнее, времени на восстановление и подготовку — больше. Должна появиться свежесть. Разумеется, играть с «Хетафе» всегда неприятно, особенно в гостях. И всё же разница в классе колоссальная.

Четыре последних выезда к «Хетафе» оборачивались ничьими. Вдвойне удивительно, что за это время «Барселона» забила лишь однажды. Что ж, самое время выплеснуть злость на одном из самых неудобных соперников. И преодолеть хотя бы один из психологических барьеров. В будущем пригодится. На П2 дают 1.65 — нормально для экспресса. Мы же возьмём победу фаворита всухую за 2.90.

