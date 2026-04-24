«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Смотри и учись, Артета

25 апреля состоится матч полуфинала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:15 мск.

Коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» 25 апреля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Ман Сити» предлагается с коэффициентом 1.23. Победа «Саутгемптона» оценивается коэффициентом 12.50. Ничейный исход можно найти в линии за 6.90.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

Важный момент: «Манчестер Сити» является хозяином поля лишь номинально. По славной английской традиции полуфиналы и финал Кубка страны непременно проходят в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Пожалуй, это единственная хорошая новость для «Саутгемптона». Давления чужих трибун не будет, а сборы от продажи билетов увеличатся.

«Святые» на славу потрудились в Кубке Англии. Позади четыре соперника на любой вкус. Начали со скромнейшего «Донкастер Роверс» (3:2), планомерно повышая градус. На следующий стадии выбили «Лестер Сити» (2:1 д. вр.), ныне страдающий в Чемпионшипе. В марте пустили под откос крепкого представителя АПЛ «Фулхэм» (1:0).

А в апреле бахнули натуральной сенсацией. Взяли и вынесли «Арсенал» в четвертьфинале — 2:1. Разумеется, лидер чемпионата Англии выставил не основной состав, но и назвать их резервистами язык не повернётся. Нормальная полуторная бригада для не самой поздней стадии внутреннего кубка.

Особенно приятно, что речь не о каких-то отскоках и феноменальном везении. «Арсенал» в самом деле смотрелся вяло и ничего толком не создал. Так что для «Саутгемптона» Кубок Англии — главная отдушина. Ведь в Чемпионшипе дела обстоят хуже ожидаемого. Дотянуться до второго места не удаётся, назревает плей-офф за третью путёвку в элиту. А там ещё попробуй дойди до конца.

Есть подозрение, что путь «Саутгемптона» в Кубке Англии закончен. «Манчестер Сити» не выигрывал в Кубке Англии с разницей менее чем в два мяча, хотя на двух предыдущих стадиях получил в соперники «Ньюкасл» (3:1) и «Ливерпуль» (4:0). Абсолютно не видно, за счёт чего аутсайдер планирует цепляться.

Для Гвардиолы, конечно, АПЛ важнее, но после вылета из Лиги чемпионов и недавней игры с «Арсеналом» он не может позволить себе думать свысока об остальных турнирах. Нужны трофеи. Кубок лиги есть, Кубок Англии – близко. Возьмём победу фаворита с форой (-2) за 2.05.

Ставка: «Манчестер Сити» победит с форой (-2) за 2.05.