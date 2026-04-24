Разин на территории казанцев: первый матч серии «Металлург» — «Ак Барс»

25 апреля состоится первый матч полуфинала Кубка Гагарина «Металлург» — «Ак Барс». Игра пройдёт на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

Что думают букмекеры о первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, а победа «Ак Барса» оценивается коэффициентом 3.20. Ничья и овертайм идут в линии за 4.20.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, в то время как тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.76.

Как дела у «Металлурга»

Очень даже неплохо, хотя без натужности не обошлось. Магнитогорцы в первом раунде закрыли «Сибирь» со счётом 4-1, а затем прошли «Торпедо» с тем же счётом 4-1. При этом серия с нижегородцами получилась менее простой, чем может показаться по сухим цифрам. В пятом матче «Металлург» вёл 3:1, позволил сопернику добраться до овертайма и только там поставил точку. Это очень сильная команда, но временами всё же даёт шанс вернуться в игру.

Есть и ещё одна важная деталь. Именно «Металлург» получил преимущество своего льда в этой серии, а дома команда Андрея Разина в последнее время выглядит очень уверенно: магнитогорцы не проигрывают уже 10 матчей подряд. Однако конкретно против «Ак Барса» статистика уже не такая приятная: казанцы не уступили в семи из восьми последних очных встреч.

Как себя чувствует «Ак Барс»

Казанцы подходят к полуфиналу в отличном тонусе. Во втором раунде они вынесли минское «Динамо» со счётом 4-0, причём даже нервная концовка последней встречи не помешала довести серию до логичного исхода. По ходу нынешнего плей-офф у «Ак Барса» уже виден кубковый почерк: строгая структура, терпение, хорошее большинство и мощное подключение защитников. Неслучайно именно игроки казанской обороны высоко идут по набранным очкам среди защитников.

Не стоит забывать и про очные встречи в минувшей регулярке. В сезоне-2025/2026 команды обменялись яркими матчами, однако два из четырёх остались за «Ак Барсом» в основное время: 4:3 в Магнитогорске и 4:0 в Казани. Были ещё два поражения, но одно — по буллитам. То есть казанцы показывали, что умеют не просто терпеть, а реально ломать темп и наказывать лидера за ошибки.

Прогноз на первый матч серии «Металлург» — «Ак Барс» 25 апреля 2026 года

«Металлург» дома постарается задавить оппонента движением, скоростью смен и агрессией в первых двух периодах. Однако «Ак Барс» как раз из тех команд, которые не пугаются чужой площадки и не раскалываются под давлением. Более того, казанцы сейчас входят в ту стадию плей-офф, когда им особенно комфортны шахматы на льду: терпеть, сушить, ждать чужой ошибки и бить в нужный момент. Так что игра пройдёт в каком-то смысле на их территории.

Поэтому в первом матче мы бы не ждали россыпи шайб. Скорее наоборот, нас ждёт плотная, нервная и вязкая игра, где всё может решить один эпизод в исполнении спецбригады или один провал при позиционной обороне. И вот в таком хоккее «Ак Барс» выглядит как минимум не слабее.

Команда Анвара Гатиятулина уже не раз показывала, что умеет играть на результат, а против Магнитогорска у неё в последнее время ещё и вполне конкретный психологический запас. Поэтому оптимальный выбор не лезть в чистую победу хозяев, а заиграть более осторожный вариант с тотал меньше 4.5 шайбы.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.10.