Локомотив — Авангард: прогноз на второй матч и трансляция 26 апреля 2026 года

Чемпионский ответ «Локомотива» на 2:5 от «Авангарда» в первом матче серии
Алексей Анисимов
«Локомотив» — «Авангард»: прогноз на второй матч
Чего ждать от второй встречи в полуфинале Кубка Гагарина?

26 апреля состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард». Игра пройдёт в Ярославле на «Арене-2000», стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. В первой встрече серии омичи победили со счётом 5:2 и вышли вперёд — 1-0.

Коэффициенты на второй матч «Локомотив» — «Авангард» 26 апреля 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Локомотив». Сделать ставку на победу ярославцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.29. Победа «Авангарда» оценивается коэффициентом 3.02. Ничейный исход можно найти в линии за 3.78.

При этом аналитики не ждут открытый матч. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.10.

Прогноз на второй матч серии «Локомотив» — «Авангард» в 1/2 финала Кубка Гагарина

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Первый матч получился для «Локомотива» слишком тяжёлым почти во всём. Команда Боба Хартли уступила 2:5, по ходу встречи «горела» 0:4, а Даниил Исаев впервые в карьере был заменён по ходу встречи плей-офф. Для действующего чемпиона и хозяина льда это очень болезненный сигнал, особенно на такой стадии. Но в то же время именно такие поражения часто делают вторую игру серии максимально собранной и осторожной со стороны фаворита.

«Авангард» провёл старт полуфинала почти образцово. Команда Ги Буше быстро наказала соперника за ошибки, получила мощный матч от Максима Лажуа, а главное — выглядела дисциплинированнее и спокойнее в ключевые моменты. После игры сам Буше отдельно говорил, что в Омске подчёркивают необходимость оставаться скромными. И это как раз очень в духе нынешнего «Авангарда»: он не пытается устраивать шоу, а просто последовательно душит чужие слабости.

И всё же второй матч подобных серий при подобных сценариях обычно живёт немного по другим законам. «Локомотив» вряд ли позволит преимуществу так быстро уехать в чужую сторону. У Хартли слишком опытная команда, чтобы дважды подряд сыграть настолько нервно и рыхло дома, а сам сюжет противостояния с бывшим клубом для канадского тренера и без того предельно чувствителен. После 2:5 от ярославцев логично ждать более плотного хоккея, меньшего количества авантюр и гораздо большего акцента на позиционную надёжность.

При этом «Авангард» вряд ли побежит вперёд без оглядки. Он уже забрал преимущество площадки и теперь может сыграть прагматичнее, делая ставку на терпение, вратаря и реализацию редких моментов. В такой конфигурации матч очень легко уходит в сценарий с меньшим количеством шайб, чем было в первой встрече. Тем более что до старта серии ожидания по этой паре вообще были «низовыми», а стартовые 5:2 выглядят скорее ярким исключением, чем новой нормой.

По качеству и опыту серия остаётся абсолютно живой, ничего непоправимого не случилось, однако именно во втором матче «Локомотив» должен стать жёстче, суше и внимательнее. Ярославль слишком многое поставил на этот плей-офф, чтобы позволить себе 0-2 дома. Поэтому здесь логичнее ждать не очередной открытой перестрелки, а тяжёлой шахматной игры с упором на оборону.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.74.

