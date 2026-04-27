Почему это не финал?! Матчище «ПСЖ» — «Бавария» в Лиге чемпионов

28 апреля состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что думают букмекеры о матче Лиги чемпионов

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.30, а победа «Баварии» оценивается коэффициентом 2.88. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.34.

Как дела у «ПСЖ»

Прелестно. Первая часть сезона ожидаемо проходила со скрипом, лязгом и скрежетом. Слишком уж долгим и утомительным получился предыдущий год. На клубном чемпионате мира дошли до финала, из-за чего на отпуск осталось около недели. Пришлось постоянно ротировать состав, что тут же повлияло на качество игры. К счастью, парижане выступают в чемпионате Франции: конкуренты ниже на три головы.

Постепенно результаты выправились, качество футбола приблизилось к былым образцам. Упёртый «Ланс» всё же отстал, открыв дорогу к золотым медалям. Да и в Лиге чемпионов попёрло: 70 равных минут с «Челси» — 6:0 за оставшееся время противостояния. «Ливерпуль» в четвертьфинале вообще не заметили — 4:0 за 180 минут, мерсисайдцы провели один хороший тайм из четырёх. В общем, Париж снова здесь!

Как себя чувствует «Бавария»

Дивно. С чемпионатом Германии давно разобрались. По весне дортмундская «Боруссия» повадилась штамповать победы. Приблизилась на расстояние, позволяющее тихонько мечтать о чём-нибудь великом, пока никто не видит. Потребовалось личное участие мюнхенцев: победили в очном противостоянии, закрыли вопрос.

В Лиге чемпионов выглядят особенно страшно: 11 побед в 12 матчах. В плей-офф согнули в бараний рог «Аталанту», а вот с «Реалом» на предыдущей стадии пришлось понервничать. Результат справедлив, однако шустрые мадридцы здорово разбирались на пространстве, создав немало проблем. «ПСЖ» будет бить больнее.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 28 апреля 2026 года

Первое и самое важное — как же жалко, что эта пара сошлась в полуфинале. Обе команды достойны главного матча сезона. Впрочем, плюсы тоже есть. Так мы непременно увидим минимум 180 минут шикарного футбола. Находись они в разных частях сетки, могли бы остаться без сладкого.

Обе команды чертовски сильны. Основная масса козырей взаимоуравновешивает друг друга. Остаётся пара аргументов в пользу парижан. Во-первых, скамейка у них длиннее и глубже. Интенсивность ожидается запредельная, после замен в последние минут 20 у подопечных Луиса Энрике есть все основания рассчитывать на преимущество.

Во-вторых, «ПСЖ» банально более гибок. «Бавария» прекрасно видела слабости «Реала» и понимала, что он может быть опасен только в контратаках. Всё равно включила аккуратный контроль мяча только во втором тайме ответной встречи. Французский клуб будто бы готов к большему количеству сценариев. Да и прошлогодний опыт пригодится.

Возникает соблазн нивелировать преимущество фактором Мануэля Нойера, но не всё так просто. Возрастной немец нестабилен: блистательная первая игра, «привоз» – во второй. По результативным ошибкам он вовсе лидирует в плей-офф Лиги чемпионов за последние годы. Матвей Сафонов уступает по общему уровню, зато — вот ведь парадокс! — смотрится гораздо стабильнее. А уж как тащит пенальти…

В общем, отдаём небольшое преимущество «ПСЖ». П1 за 2.30 — для любителей рисковать. Вариант понадёжнее — докупка нулевой форы с коэффициент 1.74.

Ставка: «ПСЖ» победит в первом матче с нулевой форой за 1.74.