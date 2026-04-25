Нелегалы занимают больше половины рынка. Главные цифры о букмекерстве в России

На днях представили ежегодное исследование о букмекерском рынке в России за авторством «Рейтинга Букмекеров». Цифры получились весьма любопытными. Разбираемся в трендах и изучаем комментарии экспертов.

Нелегальный сегмент по-прежнему велик

Итак, по данным исследования, общий валовый игровой доход (GGR) российского игорного бизнеса составил 1 трлн рублей. Это на 12,6% выше, чем в 2025 году.

Здесь важно объяснить, что такое GGR. Если говорить простым языком, это разница между всеми внесёнными депозитами и выплаченными выигрышами. Цифра получилась внушительной.

И 598,3 млрд рублей из неё — это доля нелегального сегмента. Если переводить в проценты, то это 59,8%. То есть практически 60% оборота всего игорного бизнеса не в белой зоне. Соответственно, доля легального сектора составляет 41,2%.

Интересный момент, что из всего нелегального сегмента 418,8 млрд приходится на онлайн-казино и лишь 179,5 млрд – на букмекеров. Как тут не вспомнить о вопросе легализации онлайн-казино в России. Во время презентации результатов исследования экс-директор по маркетингу BetBoom Пётр Кипа горячо высказался за принятие такого решения.

«Казино стало бы глотком свежего воздуха. Дать людям, бизнесам получить спокойно «лицуху». Такую же по стоимости или пусть даже в два раза дороже. Они спокойно интегрируют свои слитки. Это целый сегмент нового бизнеса для России. Появятся гейминг-провайдеры, которые будут здесь работать. Мы знаем, что они у нас есть: с корнями из СНГ живут в Грузии, Армении, Латвии, Литве», — подчеркнул эксперт.

Активных игроков становится больше

Ещё один интересный момент из исследования — о количестве игроков на ставках в России. В 2025 году хотя бы одну ставку сделали 13 млн россиян. Это число практически не изменилось в сравнении с 2024 -м — показатель вырос всего на 0,3%.

А вот рост активных игроков — тех, кто заключает хотя бы одно пари в неделю — куда более заметен. Таких оказалось 6,9 млн человек — на 9,6% больше, чем годом ранее.

Показатель средней ставки при этом тоже подрос, но совсем чуть-чуть — с 1750 до 1890 рублей.

Ставки ради заработка — тревожный тренд

В исследовании опросили игроков и касательно их мотивации заключать пари. И вот здесь есть тревожный звонок. Доля тех, кто рассматривает ставки на спорт как постоянный дополнительный доход, выросла с 15,3% до 19,1%. Да, относительно других вариантов ответа этот вариант набирает не так много. Но тендценция налицо.

Чаще всего игроки отвечают, что ставки для них — развлечение. Такой ответ – в 47,9% случаев (в 2024 году был 53,1%). 36,4% опрошенных с помощью пари проверяют свою интуицию и удачу (было 36,9%).

Самый острый вопрос

Несмотря на общую тенденцию к росту, есть показатель, который явно говорит нам о том, что российский букмекерский рынок затормаживает или даже стагнирует. В 2025 году число новых клиентов компаний составило 1,7 млн человек. И это на 34,6% меньше, чем годом ранее.

А в сентябре вступит в силу закон о самозапрете, в котором до сих пор не разъяснили суть поправки о мгновенном выводе каждого выигравшего пари на счёт клиента. Экс-управляющий партнёр Pari Дмитрий Сергеев высказался по этой теме прямо и остро, заявив, что всё может закончиться катастрофой.

«90% всех игроков таскают деньги между аккаунтом и деньгами в банке. Если ничего не поменяется и рынок никак не отреагирует на предстоящие изменения, то нас ждёт не кризис, нас ждёт шатдаун. Мы, скорее всего, все потухнем. Работать с тем, что клиент постоянно выводит деньги со счёта, платить за это сумасшедшие комиссии – убивает в минус деятельность букмекерских компаний», – заявил эксперт.