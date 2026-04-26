«Металлург» — «Ак Барс», второй матч. Разин включит свою команду

Лидер не сразу вошёл в полуфинальную серию, но больше подарков не будет.

27 апреля в Магнитогорске состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в котором сыграют «Металлург» и «Ак Барс». Начало — в 17:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу казанцев. В стартовой встрече команда Анвара Гатиятулина удивила лидера. Получится ли развить успех?

Коэффициенты букмекеров на матч «Металлург» — «Ак Барс» 27 апреля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.10, а шансы «Ак Барса» по итогам 60 минут оценили в 3.05. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.00.

Аналитики считают, что у казанцев больше шансов пройти в финал. Поставить на то, что серию выиграет «Ак Барс», можно за 1.65, а на команду Андрея Разина предлагают коэффициент 2.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.40, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.53.

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Ак Барс» (27.04.2026)

Вот уже третья серия плей-офф идёт, а «Металлург» наступает на одни и те же грабли. Это потеря концентрации. Причём если в противостояниях с «Сибирью» и «Торпедо» этот выход из равновесия случался при счёте 3-0, когда путёвка в следующий раунд — вопрос времени, то сейчас «Магнитка» не вошла в игру с самого начала. Ничем иным объяснить первый период невозможно — три пропущенные шайбы и всего четыре броска по воротам. Догонять с такой форой в полуфинале очень сложно.

Надо отдать должное хозяевам — по ходу встречи они пришли в себя как минимум в нападении, хорошо отработали в большинстве. Другое дело, что пришлось раскрываться, рисковать, и здесь «Ак Барс» идеально подловил соперника на контратаках.

Что это значит в контексте серии? Да пожалуй, что ничего. Конечно, таких вольностей своей команде Андрей Разин больше не позволит. Ехать в Казань при 0-2 — не приговор, но точно не тот сценарий, на который в Магнитогорске рассчитывают. Поэтому на вторую игру «сталевары» выйдут как на последний бой. Интересно, кого Разин поставит в ворота. Смолин, прямо скажем, не выручил, Набоков смотрелся интереснее, однако при 0:3 входить в игру очевидно проще.

Ну а что же «Ак Барс»? Стоит похвалить команду Анвара Гатиятулина. Идеально сыграли на слабых сторонах гостей. И уже выполнили задачу-минимум — забрали преимущество своего льда. Теперь можно немного выдохнуть, сбросить давление. И постараться взять и вторую игру на выезде. Как команда в первом матче казанцы выглядели лучше. К тому же у них здорово работают вратари. В общем, придраться не к чему, даже если и захотеть.

И всё же «Металлург» слишком опытная команда и у неё слишком хороший тренер, чтобы провалить два матча подряд на глазах своих болельщиков. К тому же до поражения в первой встрече «Магнитка» дома проигрывала 6 марта. Почти два месяца назад. Так что по всему счёт здесь должен сравниваться. Уральцы обязаны включиться.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.10.