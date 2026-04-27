Первая защита Борза и очередной бой Волкова. Чего ждать от UFC 328

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США) на арене Prudential Center состоится турнир UFC 328. Главным его событием станет бой за титул в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.
В соглавном событии в наилегчайшем весе чемпион Джошуа Ван будет защищать свой пояс в поединке с японцем Тацуро Таирой.
Для российских любителей UFC центральным боем будет противостояние Александра Волкова и Вальдо Кортес-Акосты.
Где смотреть UFC 328
Турнир UFC 312 пройдёт в Ньюарке в ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени. Начало вечера — в 00:00 мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.
Полный кард турнира UFC 328
Кард турнира выглядит следующим образом:
Основной кард:
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;
Джошуа Ван — Тацуро Таира;
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
Шон Брэди — Хоакин Бакли;
Кинг Грин — Джереми Стивенс.
Предварительный кард:
Ян Блахович — Богдан Гуськов;
Атеба Готье — Оззи Диас;
Джим Миллер — Джаред Гордон;
Грант Доусон — Матеуш Ребецки;
Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;
Пэт Сабатини — Уильям Гомис;
Роман Копылов — Марко Тулио;
Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;
Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.
Главный бой — Чимаев — Стрикленд
Борз проводит первую защиту титула в бою со своим злейшим врагом — Шоном Стриклендом. И он явный фаворит — 1.11 на его победу против 7.10 на соперника. Сложно сказать, чем Шон сможет удивить. Да, он хорош в стойке, а Чимаев в последнее время любит потягаться именно в этом компоненте. Однако в любой момент Борз может перевести схватку в партер, а здесь у Стрикленда вряд ли будут какие-то шансы. Он слабо выглядел и против других борцов, что уж говорить о сопернике с феноменальной силой и выносливостью.
Шанс Стрикленда в агрессивном начале, он должен постараться попасть, ошеломить Борза. Иначе всё это закончится разгромным поражением.
Соглавный бой — Ван — Таира
А здесь букмекеры ждут появления нового чемпиона. На Таиру дают 1.54, а на Вана 2.26. Японец больше тяготеет к борьбе, а Ван ударник. При этом Тацуро проиграл Брэндону Ройвалу, а его Джошуа как раз уверенно победил.
Здесь всё будет зависеть от того, насколько успешно будет Ван защищаться от борьбы. Если получится удержать японца в стойке — вероятность победы резко вырастет.
Волков — Кортес-Акоста
Александр Волков в очередной раз пытается приблизиться к титульному бою. Драго в неплохой форме — против Сириля Гана он смотрелся как минимум на равных, а затем победил Жаилтона Алмейду. Поэтому бой против Кортес-Акосты — хороший шаг к конечной цели.
Должно быть интересно, потому что доминиканец классный ударник, этот бой чем-то будет похож на поединок против Гана. Кортес-Акоста обладает солидным послужным списком нокаутов. Но в основном это случалось против бойцов, которые забывали о защите. Волков — совсем другой коленкор.
Если Александр подойдёт к бою в своей лучшей форме, он должен справиться. Держать соперника на дистанции и потрясать сериями джебов — и всё будет нормально. А пока букмекеры дают 1.45 на россиянина и 2.85 на Кортес-Акосту.