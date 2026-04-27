«Даллас» — «Миннесота», пятый матч. Капризов дождётся возвращения домой

29 апреля состоится пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли «Даллас» — «Миннесота». Игра пройдёт в Далласе на льду «American Airlines Center», а стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. После четырёх встреч счёт в серии равный — 2-2.

Коэффициенты на пятый матч «Даллас» — «Миннесота» 29 апреля 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Даллас». Сделать ставку на победу «Старз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.14. Победа «Уайлд» оценивается примерно в 2.85.

При этом аналитики ждут довольно результативный матч Тотал больше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.00.

Прогноз на пятый матч серии «Даллас» — «Миннесота» в плей-офф НХЛ

Серия превратилась в полноценный best-of-three, и сейчас, пожалуй, лучший момент для «Далласа» снова включить своё главное преимущество — глубину и домашний лёд. Во втором и третьем матчах «Старз» сумели перехватить инициативу, однако в четвёртой встрече упустили победу, хотя дважды реализовали большинство и нанесли 45 бросков в створ. Сам по себе такой матч для фаворита неприятен, но он же показывает и другое: «Даллас» не развалился.

У хозяев сейчас очень ярко работает спецбригада. В серии «Старз» реализовали 8 из 19 попыток в большинстве, и это уже фактор, который может решить исход одного из оставшихся матчей. Плюс продолжает тянуть партнёров за собой Джейсон Робертсон: он забивал во всех четырёх встречах серии и вошёл в редкий исторический список клуба по стартовой голевой серии в плей-офф. Для такой близкой пары это огромный бонус.

«Миннесота» при этом совсем не выглядит случайным гостем. Команда сравняла счёт в серии за счёт характера, отменной игры Йеспера Валльстедта, который в четвёртом матче отразил 43 броска, и очередного выстрела Мэтта Болди. Плюс у «Уайлд» есть важное качество: они не паникуют даже тогда, когда уступают по броскам и долго сидят в обороне. Именно это и делает серию такой неприятной для «Далласа».

Однако перед пятой игрой есть детали, которые всё же склоняют чашу весов в сторону хозяев. Матс Цуккарелло у «Миннесоты» пропускал четвёртый матч из-за повреждения верхней части тела, а у «Далласа» требовал повторной оценки Нильс Лундквист после жёсткого пореза лица коньком. Но даже с этим нюансом именно дома «Старз» выглядят командой, способной забрать матч: через давление, большинство и более широкий набор исполнителей в атаке.

«Миннесота» уже доказала, что может утащить игру в нервную концовку. Однако в матче №5 логика всё же чуть больше за «Даллас». После такой болезненной осечки в Сент-Поле от фаворита ждёшь очень собранного выступления, да и дома «звёзды» обычно выглядят убедительнее.

Ставка: победа «Далласа» с учётом ОТ за 1.70.