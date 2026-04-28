После массовой драки: сегодня третий матч «Авангард» — «Локомотив»

Сегодня, 28 апреля, состоится третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив». Игра пройдёт в Омске, стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. После двух встреч счёт в серии 2-0 в пользу омичей: сначала они выиграли 5:2, а затем забрали и второй матч — 3:1.

Коэффициенты на третий матч «Авангард» — «Локомотив» 28 апреля 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Авангард». Сделать ставку на победу омичей в основное время предлагается с коэффициентом 2.23. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.95. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики не ждут открытого хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 3.10.

Прогноз на третий матч серии «Авангард» — «Локомотив» в плей-офф КХЛ

Первый важный вывод по серии уже напрашивается. «Авангард» не просто увёз из Ярославля две победы — он оба раза заставил «Локомотив» играть не в свой хоккей. В первой встрече омичи быстро нащупали слабые места и забросили пять шайб. Во второй хозяева повели 1:0, но дальше всё снова ушло в чужую сторону: Пономарёв сравнял после наброса с синей, а ещё через 68 секунд Шарипзянов забил в большинстве и перевернул матч.

Но главное во второй игре даже не счёт. После гола Сергеева вспыхнула массовая стычка и арбитры удалили за грубость по пятёрке полевых с каждой стороны. Для плей-офф это очень редкая история. Дальше матч только сильнее поехал вразнос: 144 минуты штрафа на двоих, второй показатель в истории Кубка Гагарина. Такой хоккей сейчас явно на руку «Авангарду». Соперник будет всё больше нервничать.

Омск вообще получил почти идеальную картину. Счёт 2-0, возвращение домой и соперник, который сам начинает срываться с рельсов. У «Авангарда» пока всё довольно понятно и чисто: команда терпит, не суетится и очень быстро наказывает за любые качели. Даже когда «Локомотив» во втором матче открыл счёт, омичи не поплыли, а просто дождались своего отрезка и забрали его.

У «Локомотива» ресурс, конечно, никуда не делся. Но сейчас видны две неприятные вещи. Во-первых, команда нервничает: после второй игры Александр Елесин говорил, что ярославцы поддались эмоциям и начали делать то, чего в плей-офф делать не нужно. Во-вторых, серия уходит в рваный, злой и тяжёлый хоккей, а в таком режиме «Авангард» пока чувствует себя спокойнее.

«Локомотив» всё ещё способен оживить этот полуфинал, разумеется. Но третий матч слишком хорошо складывается для хозяев. Омск уже отобрал у соперника лёд, счёт и спокойствие. Здесь логично было бы взять тотал меньше 4.5 шайбы. Гостям ошибаться больше ну никак нельзя, а хозяевам торопиться абсолютно некуда. Но мы вообще не удивимся, если увидим ещё одну победу «Авангарда».

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.75.