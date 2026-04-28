«Дедушка» Василевский вытянет пятый матч серии «Тампа» — «Монреаль»

30 апреля состоится пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс». Игра пройдёт в Тампе на льду Benchmark International Arena. После четырёх встреч счёт в серии равный — 2-2.

Коэффициенты на пятый матч «Тампа-Бэй» — «Монреаль» 30 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Тампа-Бэй» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, в то время как победа «Монреаля» оценивается коэффициентом 3.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал больше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах примерно с коэффициентом 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.08.

Прогноз на пятый матч серии «Тампа-Бэй» — «Монреаль» в Кубке Стэнли

В этой серии уже слишком много качелей. Во всех четырёх матчах вёл в счёте один, а выигрывал другой. Три первые встречи вообще ушли в овертайм, а четвёртая тоже долго шла по монреальскому сценарию, пока «Тампа» не перевернула её в третьем периоде. Это важный момент перед пятой игрой: серия вернулась в Тампу не просто при 2-2, а после камбэка с 0:2.

У «Лайтнинг» сейчас есть очень понятная опора. Брендон Хагель уже набросал шесть шайб в серии, в четвёртом матче оформил дубль, а ещё всё так же хорошо работают Кучеров, Гюнцель и Василевский. Даже без Виктора Хедмана, которого в этом раунде не ждут, «Тампа» не рассыпалась. Она имеет опыт вытаскивать такие вечера.

У «Монреаля» в этом противостоянии хватает жизни, и это уже никто не сможет назвать случайностью. Команда украла старт серии в Тампе, взяла третий матч дома, а в четвёртом снова вела 2:0. Но есть и нюанс: до четвёртой игры у первой тройки Сузуки — Кофилд — Слафковски вообще не было очков при игре пять на пять. Для молодой команды это тревожный сигнал, потому что в подобных сериях на одном кураже и большинстве долго не проживёшь.

Особенно с такими «дедушками» плей-офф, как Кучеров и Василевский. Нападающему только 32, а вратарю вовсе 31 год, но у обоих куча непростых и ярких матчей в плей-офф. Андрей вообще вышел на чистое 11-е место по числу побед среди вратарей в истории Кубка Стэнли.

Пятый матч здесь очень похож на историю, в которой опыт может перевесить молодость и задор. «Монреаль» уже доказал, что умеет кусаться, но дома «Тампе» теперь будет чуть проще: она только что вытащила серию из плохого положения, у неё снова последнее слово по сменам, и по такой игре фактор Василевского весит очень много.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» в основное время за 1.90.