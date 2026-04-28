«Ак Барс» — «Металлург», третий матч: Андрею Разину будет что сказать

29 апреля в Казани состоится третий матч полуфинала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Металлург». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Металлург» 29 апреля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа «Металлурга» оценивается в 2.82. Ничья и овертайм идут за 3.95.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.55, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.42. Гол на первой минуте идёт за 11.50.

Прогноз на третий матч серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» (29.04.2026)

КХЛ заслуживает самых тёплых слов в последние годы. Самая продвинутая и конкурентная лига страны, которая стремительно учится красиво упаковывать и продавать продукт, привлекать зрителей на трибуны, делать из хоккея шоу. Несмотря на непреодолимые проблемы с привлечением иностранцев и зависимое положение по вопросу лимита, уровень держится.

Лига выровнялась, годы противостояний СКА и ЦСКА в финалах Западной конференции ушли в прошлое. КХЛ есть за что похвалить — и мы время от времени с удовольствием это делаем. Но под конец апреля невозможно молчать: где, чёрт возьми, хотя бы шестые матчи? Почему всё заканчивается так быстро? Это же убивает львиную долю интереса и выбивает из ритма.

Лишь одно противостояние двух стартовых раундов не уложилось в пять встреч. Дело даже не в том, что не хватает интриги. Ещё хуже, что розыгрыш Кубка Гагарина фактически разваливается на куски. 9-10 дней бодрого хоккея без пауз — а затем затяжной перерыв на полторы недели. В итоге нейтральные зрители банально отвыкают от КХЛ. А это никуда не годится.

Нам срочно нужна серия-бриллиант. Желательно — не одна. Чтобы по завершении сезона вспоминали не только победителя и отдельных героев, но и её. Битва «Ак Барса» с «Металлургом» — хороший кандидат. Во-первых, две сильные команды. Во-вторых, богатейшая история противостояния. Ещё со времён Суперлиги.

В-третьих, они абсолютно разные. Магнитогорцы ставят на скорость, комбинационный хоккей, мелкий пас. «Ак Барс» — габаритная и мощная команда, которая любит и умеет оказывать давление на пятачке, стремится к силовой борьбе и всегда готова сыграть в тело. Лёд и пламя — всегда интересное сочетание.

В плей-офф пути сторон не пересекались аж восемь лет. Любопытно другое: в последнее время «Ак Барс» хорошо играл в Казани с «лисами». Четыре победы в пяти предыдущих очных встречах. Во всех случаях забрасывал как минимум две шайбы. А ведь в обороне «Металлург» ошибается.

Так что в третьем матче мы на секундочку забудем то, что было в прошлых двух, и будем выбирать между ИТБ 2 шайб «Ак Барса» за 1.63 и победой казанцев с нулевой форой за 1.70. При ничьей в основной время во втором случае произойдёт возврат. А Андрею Разину в любом случае будет что сказать на пресс-конференции.

Ставка: «Ак Барс» победит с форой (0) за 1.70.