«Атлетико» — «Арсенал». Характер важнее прессинга

29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Атлетико» — «Арсенал» 29 апреля 2026 года

Букмекеры отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.53. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 2.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Арсенал»

Диего Симеоне, ну как же так? Такой шанс увенчать переходный сезон трофеем! На чемпионат Испании рассчитывать не приходилось: самый разгар перестройки, нестабильность обеспечена, а «Барселона» с «Реалом» объективно крепче. Быстро разобрались с попаданием в топ-4, задачу-минимум выполнили. Зачёт.

С Суперкубком Испании не сложилось. Забодать грандов в одном матче шансов больше, но в тот день сосед по Мадриду оказался сильнее. Бывает. Но Кубок-то, Кубок! Разнесли «Барселону» в первом матче полуфинала — 4:0. С горем пополам удержали преимущество в ответной встрече — поражения со счётом 0:3 хватило для итогового прохода.

И ради чего? Чтобы в финале Кубка короля проиграть «Реалу Сосьедад»? Да как! Пропустили на 15-й секунде после банального, обыденного навеса с фланга и удара головой. Отыгрались, имели шансы не доводить до серии пенальти. Не реализовали. А при ударах с 11 метров дрогнули. Проводить красиво Антуана Гризманна не вышло.

Возникает вопрос: может, в Лиге чемпионов? Последний шанс. Осталось всего три матча, причём соперник из всех полуфиналистов самый… Как бы сказать помягче… Жидкий, что ли. «Арсенал» обладает узнаваемым стилем и многими достоинствами. Великолепные стандарты, минимум быстрых атак соперника, классный вратарь. Сильная команда со слабым характером.

В Лиге чемпионов на предыдущих стадиях не впечатлила с «Байером» и «Спортингом». Дальше прошла, но и соперники были сравнительно скромные. Финал Кубка лиги отдала «Манчестер Сити», из Кубка Англии вылетела от представителя Чемпионшипа. Следом затряслась в АПЛ — с «Борнмутом» не совладала, «Сити» опять проигралв.

На таком фоне ехать в логово Диего Симеоне — удовольствие ниже среднего. Мадридцы уступают по качеству футбола, организованности и стабильности, уязвимы в переходных фазах. То есть вроде бы «Арсенал» должен проходить дальше. Но если дать «Атлетико» руку — откусят по локоть. А лондонцы нынче выглядят так, что готовы отдать всё. Лишь бы поскорее сезон закончился.

В общем, шансы хозяев кажутся нам ничуть не менее низкими. Выбирали бы из двух вариантов: П1 с нулевой форой за 2.08 и гол «Атлетико» во втором тайме за 1.95. Мадридцы часто забивают после перерыва, а англичане как раз повадились плыть на этом отрезке. Симеоне нажмёт, трибуны помогут — и быть беде. Характер в решающие моменты ничуть не менее важен, чем прессинг, ауты и выход из-под давления.

Ставка: «Атлетико» забьёт во втором тайме за 1.95.