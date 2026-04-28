Букмекеры зря ставят против Сафонова и Нойера: прогноз на «ПСЖ» — «Бавария»

Что-то больше, чем 2:2 в первом матче из двух? Вы серьёзно?

Сегодня, 28 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария». Игра пройдёт в Париже на «Парк де Пренс», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «ПСЖ» — «Бавария» 28 апреля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается примерно с коэффициентом 2.35. Победа «Баварии» оценивается в районе 2.80, а ничейный исход — примерно в 4.00.

При этом аналитики ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча доступен примерно за 3.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.33.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария»

Это как раз тот случай, когда вывеска вас не обманывает. У обеих команд по 38 голов в этой Лиге чемпионов — лучший показатель в турнире. «Бавария» подходит к полуфиналу на серии из девяти побед подряд во всех турнирах, а «ПСЖ» выиграл восемь из девяти. Так что здесь трудно искать сценарий, в котором одна из сторон просто закроет другую на замок.

У «ПСЖ» перед первой игрой очень хороший расклад по свежести. В чемпионате Франции парижане спокойно обыграли «Анже» со счётом 3:0, при этом Луис Энрике серьёзно ротировал состав: Дембеле и Кварацхелия вообще не выходили, ряд важных игроков получили только по тайму, а Нуну Мендеш вернулся после повреждения. По последним раскладам, у хозяев вообще нет подтверждённых потерь перед полуфиналом.

У «Баварии» форма тоже очень сильная, но путь к этому матчу вышел более рваным. В субботу мюнхенцы проигрывали «Майнцу» 0:3, до перерыва не нанесли ни одного удара в створ, а потом были вынуждены бросать в бой Кейна и Олисе и вытаскивать матч — в итоге 4:3. Это, с одной стороны, хороший знак: команда умеет переворачивать тяжёлые игры. С другой — перед полуфиналом пришлось тратить силы там, где хотелось бы обойтись спокойным вечером. Плюс у гостей вне заявки значатся Гнабри, Геррейру, Бишоф, Карл и Ульрайх.

Есть и ещё один сюжет, который нельзя игнорировать. В ноябре «Бавария» уже выиграла у «ПСЖ» на этом же стадионе — 2:1, а в Лиге чемпионов у неё вообще пять побед подряд над парижанами. Но это скорее повод ждать ответной злости от хозяев, чем слепо верить в гостей. «ПСЖ» сейчас уже не та команда, которую можно просто переиграть на статусе. Он свежее, дома и при этом знает, что в Мюнхен без нормального результата ехать нельзя.

Лезть здесь в чистый исход не очень хочется. Пара слишком тяжёлая, а первый матч полуфинала легко может качнуться в любую сторону. При этом за вариант с голами в обе стороны дают удивительно низкий коэффициент — до 1.40. Да, самые результативные команды. Да, проводят классный сезон. Да, уверенно высадили прошлых соперников.

Однако в первой встрече двухматчевого противостояния ожидать сразу голевого пиршества от них мы бы не стали. Очень вероятно, что минимум по разу мяч из сетки своих ворот вытащит и Сафонов, и Нойер. Но можно попробовать поймать голы в обе стороны при тотале меньше 4.5 мяча. Ждём что-то вроде 1:1 или 2:1 в чью-то пользу.

Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за 2.16.