Вечер футбола: суперматч «ПСЖ» — «Бавария» и возня за АПЛ в Чемпионшипе

Вот и настало время полуфиналов Лиги чемпионов. Сегодня, 28 апреля, следим за матчем «ПСЖ» — «Бавария» и делаем ставки. А чтобы было интереснее, добавим в экспресс ставку на матч «Саутгемптон» — «Ипсвич».

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария»

Первое и самое важное — как же жалко, что эта пара сошлась в полуфинале. Обе команды достойны главного матча сезона. Впрочем, плюсы тоже есть. Так мы непременно увидим минимум 180 минут шикарного футбола. Находись они в разных частях сетки, могли бы остаться без сладкого.

Обе команды чертовски сильны. Основная масса козырей взаимоуравновешивает друг друга. Остаётся пара аргументов в пользу парижан. Во-первых, скамейка у них длиннее и глубже. Интенсивность ожидается запредельная, после замен в последние минут 20 у подопечных Луиса Энрике есть все основания рассчитывать на преимущество.

Во-вторых, «ПСЖ» банально более гибок. «Бавария» прекрасно видела слабости «Реала» и понимала, что он может быть опасен только в контратаках. Всё равно включила аккуратный контроль мяча только во втором тайме ответной встречи. Французский клуб будто бы готов к большему количеству сценариев. Да и прошлогодний опыт пригодится.

Возникает соблазн нивелировать преимущество фактором Мануэля Нойера, но не всё так просто. Возрастной немец нестабилен: блистательная первая игра, «привоз» во второй. По результативным ошибкам он вовсе лидирует в плей-офф Лиги чемпионов за последние годы. Матвей Сафонов уступает по общему уровню, зато — вот ведь парадокс! — смотрится гораздо стабильнее. А уж как тащит пенальти…

В общем, отдаём небольшое преимущество «ПСЖ». П1 за 2.30 — для любителей рисковать. Вариант понадёжнее — докупка нулевой форы с коэффициент 1.74.

Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ипсвич»

Эта игра рискует оказаться украшением футбольного вторника. И не смотрите, что речь идёт лишь о Чемпионшипе. Хотя бы потому, что в следующем сезоне у обеих команд есть реальные шансы оказаться в элитном дивизионе. Пусть даже конкуренция тут крайне высока, а каждая ошибка рискует оказаться роковой. Тем интереснее!

За вторую строчку происходит натуральная бойня: есть как минимум четыре претендента. «Ипсвич» ещё совсем недавно чувствовал себя крайне комфортно, а потом скатал пару ничеек (это ладно, бывает) и умудрился проиграть бьющемуся за выживание «Портсмуту» (а вот это уже печально). После чего интрига и закрутилась.

Положение «Ипсвича» в таблице немногим лучше. Однако на стороне «Саутгемптона» два козыря. Первый — своё поле, в Чемпионшипе это особенно важно. Второй — сумасшедший набранный ход. Второй дивизион английского футбола отличается высочайшей плотностью, серии без поражений на три месяца встречаются тут редко. А побеждать на протяжении пяти недель удаётся ещё реже.

«Святые» смогли, переместившись из второго десятка в группу лидеров. Попутно ещё и «Арсенал» из Кубка Англии выбили. Как ни крути, сейчас им сам чёрт не брат. Игра даётся, настроение шикарное, а трибуны поддержат в сложный момент. Предпочтём заиграть классическую П1 за 2.33.

Экспресс на футбол 28 апреля 2026 года

«ПСЖ» победит «Баварию» с нулевой форой за 1.74. Ставка 2: «Саутгемптон» победит «Ипсвич» за 2.33.

Общий коэффициент: 1.74 х 2.33 = 4.05.