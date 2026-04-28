Авангард — Локомотив: прогноз на третий матч 28 апреля 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

АнтиЛЧ: третий матч «Авангард» — «Локомотив» в КХЛ и Капризов в НХЛ
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на хоккей 28 апреля 2026 года
Экспресс на хоккейные матчи 28 апреля 2026 года.

Кто-то сегодня вечером, 28 апреля, будет смотреть футбольный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария». Событие действительно из рядя вон выходящее. Вот только в мире спорта ещё много дисциплин, за которыми хочется следить. Более того, некоторые виды спорта и отдельно взятые события готовы спорить с футбольной Лигой чемпионов в зрелищности.

Впрочем, опускаем всю лирику. Только факты, которые говорят сами за себя. Сегодня, 28 апреля, состоится третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив», а ночью 29 апреля — пятый матч серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Миннесота» с участием Кирилла Капризова. Вашему вниманию предлагается специальный экспресс от авторов «Чемпионата».

Прогноз на третий матч «Авангард» — «Локомотив»

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С прошлых баталий соперников в Кубке Гагарина кое-что изменилось. В Ярославле трудится прекрасно знакомый омичам Боб Хартли: состав практически тот же, стиль игры похож, но наполнение разнится. Те самые мелкие детали и установки, которые порой оказываются ключевыми. А вот «Авангард» стал сильнее: в прошлый раз Ги Буше явно не хватило времени. Конечно, за год многое прояснилось. Это не идеальная команда, зато это его команда.

Оба клуба без каких-либо проблем прошли стартовые раунды: в отдельных матчах было трудно, но даже до шестой игры не добрались. Потому отдыхали долго. Теперь все оправдания неактуальны: время снова войти в ритм было, соперника попробовали на вкус и хорошенько пощупали. Всё решат подстройки, эпизоды и работа тренерских штабов.

Под руководством Ги Буше омичи на своём льду четыре раза сыграли с «Локомотивом»: трижды в Кубке Гагарина — 2025 и разок в регулярке. Результат — две крупные победы, поражение в овертайме и поражение в основное время. Напрашивается победа хозяев с нулевой форой за 1.65. В случае ничьей после 60 минут произойдёт возврат средств. Соперники равны, в таких условиях всё решают детали. Поддержка переполненных трибун — полноценный фактор.

Прогноз на пятый матч «Даллас» — «Миннесота»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Серия превратилась в полноценный best-of-three, и сейчас, пожалуй, лучший момент для «Далласа» снова включить своё главное преимущество — глубину и домашний лёд. Во втором и третьем матчах «Старз» сумели перехватить инициативу, однако в четвёртой встрече упустили победу, хотя дважды реализовали большинство и нанесли 45 бросков в створ. Сам по себе такой матч для фаворита неприятен, но он же показывает и другое: «Даллас» не развалился.

У хозяев сейчас очень ярко работает спецбригада. В серии «Старз» реализовали 8 из 19 попыток в большинстве, и это уже фактор, который может решить исход одного из оставшихся матчей. Плюс продолжает тянуть партнёров за собой Джейсон Робертсон: он забивал во всех четырёх встречах серии и вошёл в редкий исторический список клуба по стартовой голевой серии в плей-офф. Для такой близкой пары это огромный бонус.

«Миннесота» уже доказала, что может утащить игру в нервную концовку. Она далеко не случайный гость в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Однако в матче №5 логика всё же чуть больше за «Даллас». После такой болезненной осечки в Сент-Поле от фаворита ждёшь очень собранного выступления, да и дома «звёзды» обычно выглядят убедительнее.

Экспресс на хоккей 28 апреля 2026 года

  • Ставка 1: «Авангард» победит «Локомотив» с нулевой форой за 1.65.
  • Ставка 2: победа «Далласа» в матче с «Миннесотой» с учётом ОТ за 1.70.

Общий коэффициент: 1.65 х 1.70 = 2.80.

