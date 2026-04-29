Третий матч «Ак Барс» — «Металлург» и приключения Кучерова с Василевским

Пока в родном Кубке Гагарина громыхают полуфинальные серии, за океаном набрала обороты борьба за Кубок Стэнли. Сегодня, 29 апреля, следим за третьим матчем серии «Ак Барс» — «Металлург», а сразу после этого, уже ночью 30 апреля, — за пятым матчем серии «Тампа-Бэй» — «Монреаль».

Прогноз на третий матч «Ак Барс» — «Металлург»

Битва «Ак Барса» с «Металлургом» — хороший кандидат на семиматчевую серию. Во-первых, две сильные команды. Во-вторых, богатейшая история противостояния. Ещё со времён Суперлиги. В-третьих, они абсолютно разные. Магнитогорцы ставят на скорость, комбинационный хоккей, мелкий пас. «Ак Барс» — габаритная и мощная команда, которая любит и умеет оказывать давление на пятаке, стремится к силовой борьбе и всегда готова сыграть в тело.

В плей-офф пути команд не пересекались аж восемь лет. Любопытно другое: в последнее время «Ак Барс» хорошо играл в Казани с «лисами». Четыре победы в пяти предыдущих встречах. Во всех забрасывал как минимум две шайбы. А ведь в обороне «Металлург» ошибается.

Так что в третьем матче мы забудем о том, что было в предыдущих двух, и выберем между ИТБ 2 шайб «Ак Барса» за 1.63 и победой казанцев с нулевой форой за 1.70. При ничьей в основное время во втором случае произойдёт возврат. А Андрею Разину в любом случае будет что сказать на пресс-конференции.

Прогноз на пятый матч «Тампа-Бэй» — «Монреаль»

У «Монреаля» в этом противостоянии хватает жизни, и это уже никто не сможет назвать случайностью. Команда украла старт серии в Тампе, взяла третий матч дома, а в четвёртом снова вела 2:0. Но есть и нюанс: до четвёртой игры у первой тройки Сузуки — Кофилд — Слафковски вообще не было очков при игре «пять на пять». Для молодой команды это тревожный сигнал, потому что в подобных сериях на одном кураже и большинстве долго не проживёшь.

Особенно с такими «дедушками» плей-офф, как Кучеров и Василевский. Нападающему только 32, а вратарю и вовсе 31 год, но у обоих куча непростых и ярких матчей в плей-офф. Андрей вообще вышел на чистое 11-е место по количеству побед среди вратарей в истории Кубка Стэнли.

Пятый матч здесь очень похож на историю, в которой опыт может перевесить молодость и задор. «Монреаль» уже доказал, что умеет кусаться, однако дома «Тампе» теперь будет чуть проще: она только что вытащила серию из плохого положения, у неё снова последнее слово по сменам, и по такой игре фактор Василевского весит очень много.

Экспресс на хоккей 29 апреля 2026 года

Ставка 1: «Ак Барс» победит «Металлург» с форой (0) за 1.70.

победа «Тампа-Бэй» в матче с «Монреалем» в основное время за 1.90.

Общий коэффициент: 1.70 х 1.90 = 3.23.