«Атлетико» — «Арсенал» в Лиге чемпионов и Роналду против гриппа

Сегодня, 29 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Арсенал», однако не только на эту встречу можно делать ставки. Собрали небольшой экспресс на некоторые игры в эту среду.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Арсенал»

В Лиге чемпионов на предыдущих стадиях английская команда не впечатлила с «Байером» и «Спортингом». Дальше прошла, но и соперники были сравнительно скромные. Финал Кубка лиги отдала «Манчестер Сити», из Кубка Англии вылетела от представителя Чемпионшипа. Следом затряслась в АПЛ — с «Борнмутом» не совладала, «Сити» опять проиграла.

На таком фоне ехать в логово Диего Симеоне — удовольствие ниже среднего. Мадридцы уступают по качеству футбола, организованности и стабильности, уязвимы в переходных фазах. То есть вроде бы «Арсенал» должен проходить дальше. Но если дать «Атлетико» руку — откусят по локоть. А лондонцы нынче выглядят так, что готовы отдать всё. Лишь бы поскорее сезон закончился.

В общем, шансы хозяев кажутся нам ничуть не менее низкими. Выбирали бы из двух вариантов: П1 с нулевой форой за 2.08 и гол «Атлетико» во втором тайме за 1.95. Мадридцы часто забивают после перерыва, а англичане как раз повадились плыть на этом отрезке. Симеоне нажмёт, трибуны помогут — и быть беде. Характер в решающие моменты важен ничуть не меньше, чем прессинг, ауты и выход из-под давления.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Тондела»

У «Спортинга» сейчас такой отрезок, когда терять очки нельзя. После домашнего поражения от «Бенфики» (1:2) команда опустилась на третье место в таблице, 1:1 со скромным «АВС» не поспособствовали улучшению ситуации. «Тондела» на этом фоне смотрится совсем иначе: ещё хуже. Находится на 17-й строчке, а в последнем матче чемпионата Португалии проиграла дома «Насьоналу» — 0:2.

В первом круге нынешнего сезона «Спортинг» уже обыграл этого соперника на выезде со счётом 3:0. Именно поэтому здесь даже не хочется усложнять. Команда обязана быть ближе к победе, но вместе с тем лезть в форы не станем. После нескольких плотных матчей подряд лиссабонцы наверняка просто попытаются спокойно на классе забрать три очка, ведь борьба за место в Лиге чемпионов на следующий сезон ещё идёт.

Прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Ахли»

Это не матч, где хочется искать сухую победу одной из команд. «Аль-Наср» идёт первым: 76 очков и разность мячей 79:21 после 29 матчей. «Аль-Ахли» — на третьем месте: 66 очков и 55:20 после 28 игр. Разница в очках принципиальная, но всё равно встречаются две команды из топ-3, и обе в сезоне показывают очень солидные цифры.

Однако надо учитывать недавние новости. Как сообщают СМИ, вспышка гриппа затронула сразу нескольких игроков «Аль-Насра»: Мане, Комана, Симакана, Брозовича, Аль-Ганама и Аль-Хассана. Да и к состоянию Роналду тоже были вопросы. Ставка на превосходство хозяев выглядит уже менее здоровой. Поэтому здесь, пожалуй, логичнее взять, что «Аль-Ахли» не проиграет.

Экспресс на футбол 29 апреля 2026 года

Ставка 1: «Атлетико» забьёт во втором тайме за 1.95.

«Спортинг» победит «Тонделу» всухую за 1.86.

«Спортинг» победит «Тонделу» всухую за 1.86. Ставка 3: «Аль-Ахли» не проиграет «Аль-Насру» за 1.84.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.86 х 1.84 = 6.67.