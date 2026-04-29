Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Райо Вальекано — Страсбург: прогноз и трансляция матча 30 апреля 2026 года

«Райо Вальекано» — «Страсбург». Исторический вечер в Лиге конференций
Алексей Анисимов
«Райо Вальекано» — «Страсбург»: прогноз на матч
Комментарии
Обе команды впервые на такой стадии турнира.

30 апреля состоится первый матч полуфинала Лиги конференций «Райо Вальекано» — «Страсбург». Игра пройдёт в Мадриде на «Эстадио де Вальекас», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Райо Вальекано» — «Страсбург» 30 апреля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Райо» предлагается с коэффициентом 2.24. Победа «Страсбурга» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики не ждут результативного футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч Лиги конференций «Райо» — «Страсбург»

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Не начался
Страсбург
Страсбург, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На первый взгляд, вывеска кажется странной, но дайте участникам шанс! Для «Райо» это вообще второй еврокубковый сезон в истории и уже первый полуфинал. Для «Страсбурга» – тоже. Испанцы дома прибили АЕК (3:0), а потом чуть не утопили всё в Афинах, где растеряли преимущество и спаслись только после гола Паласона. Французы, наоборот, ответили на 0:2 в Майнце домашними 4:0. То есть обе команды уже успели пройти через четвертьфинальный стресс.

У «Райо» есть то, что в таких парах действительно весит. Вальекас. Команда проиграла только 1 из 12 домашних матчей в еврокубках. Плюс перед полуфиналом снова показала характер в чемпионате Испании, выдав 3:3 с «Реалом Сосьедадом» после победы во встрече с «Эспаньолом» (1:0). Но есть и неприятная деталь: лучший бомбардир команды в этой Лиге конференций Альваро Гарсия травмирован, и это бьёт по глубине атаки.

Нелегалы занимают больше половины рынка. Главные цифры о букмекерстве в России

«Страсбург» выглядит менее романтично, однако не менее опасно. Команда выиграла общий этап турнира, в четвертьфинале дома смяла «Майнц» — 4:0, а в воскресенье ещё и забрала весёлый матч у «Лорьяна» — 3:2. После ухода Лиама Росеньора в «Челси» клуб не развалился: при Гари О’Ниле по-прежнему выглядит молодо, быстро и довольно нагло. Для первого матча на выезде это важная вещь: «Страсбург» явно не из тех, кто выйдет просто терпеть.

И всё же здесь не хочется смело лезть в исход. «Райо» дома очень неприятен, но без Альваро Гарсии ему может не хватить привычной остроты. Французская команда бодрая и забивная, однако первая игра полуфинала на таком стадионе — тоже не та история, где стоит легко раскрываться. Последствия непременно будут. Пара выглядит слишком ровной, а сюжет – слишком подходящим для ничейного матча. Никто не захочет ехать на ответную встречу с «бубликом».

Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?

Поэтому здесь логичнее всего ждать ничью. Слишком много аргументов за упорную серию из двух матчей. Обе команды сначала проверят друг друга, а не полезут на рожон с первого тайма.

Ставка: ничья за 3.30.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android