«Райо Вальекано» — «Страсбург». Исторический вечер в Лиге конференций

30 апреля состоится первый матч полуфинала Лиги конференций «Райо Вальекано» — «Страсбург». Игра пройдёт в Мадриде на «Эстадио де Вальекас», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Райо Вальекано» — «Страсбург» 30 апреля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Райо» предлагается с коэффициентом 2.24. Победа «Страсбурга» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики не ждут результативного футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч Лиги конференций «Райо» — «Страсбург»

На первый взгляд, вывеска кажется странной, но дайте участникам шанс! Для «Райо» это вообще второй еврокубковый сезон в истории и уже первый полуфинал. Для «Страсбурга» – тоже. Испанцы дома прибили АЕК (3:0), а потом чуть не утопили всё в Афинах, где растеряли преимущество и спаслись только после гола Паласона. Французы, наоборот, ответили на 0:2 в Майнце домашними 4:0. То есть обе команды уже успели пройти через четвертьфинальный стресс.

У «Райо» есть то, что в таких парах действительно весит. Вальекас. Команда проиграла только 1 из 12 домашних матчей в еврокубках. Плюс перед полуфиналом снова показала характер в чемпионате Испании, выдав 3:3 с «Реалом Сосьедадом» после победы во встрече с «Эспаньолом» (1:0). Но есть и неприятная деталь: лучший бомбардир команды в этой Лиге конференций Альваро Гарсия травмирован, и это бьёт по глубине атаки.

«Страсбург» выглядит менее романтично, однако не менее опасно. Команда выиграла общий этап турнира, в четвертьфинале дома смяла «Майнц» — 4:0, а в воскресенье ещё и забрала весёлый матч у «Лорьяна» — 3:2. После ухода Лиама Росеньора в «Челси» клуб не развалился: при Гари О’Ниле по-прежнему выглядит молодо, быстро и довольно нагло. Для первого матча на выезде это важная вещь: «Страсбург» явно не из тех, кто выйдет просто терпеть.

И всё же здесь не хочется смело лезть в исход. «Райо» дома очень неприятен, но без Альваро Гарсии ему может не хватить привычной остроты. Французская команда бодрая и забивная, однако первая игра полуфинала на таком стадионе — тоже не та история, где стоит легко раскрываться. Последствия непременно будут. Пара выглядит слишком ровной, а сюжет – слишком подходящим для ничейного матча. Никто не захочет ехать на ответную встречу с «бубликом».

Поэтому здесь логичнее всего ждать ничью. Слишком много аргументов за упорную серию из двух матчей. Обе команды сначала проверят друг друга, а не полезут на рожон с первого тайма.

Ставка: ничья за 3.30.