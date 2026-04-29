Аутсайдер АПЛ в паре шагов от евротрофея! «Ноттингем Форест» против команды Эмери

30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» 30 апреля 2026 года

Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.88. Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 2.52. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82 а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч Лиги Европы «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»

Похоже, выбить английские клубы из второстепенных еврокубковых турниров можно лишь одним способом — свести их друг с другом. Это в Лиге чемпионов представители АПЛ страдают и вылетели раньше ожидаемого: до полуфинала добрался один клуб, да и тот — «Арсенал». В Лиге конференций и Лиге Европы положение иное.

«Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» определят финалиста в очном противостоянии. И это больше чем просто очень важный матч. Во-первых, во второй половине сетки находятся «Фрайбург» и «Брага»: команды крепкие, однако по уровню состава явно уступающие. В футболе всякое бывает, но в финале победитель той пары будет аутсайдером.

Во-вторых, на кону исторический трофей. Рассчитывать на большие успехи на родине сложно: в АПЛ на вершину не пробиться, в Кубке Англии и Кубке лиги тоже плотность высока. А тут пожалуйста — громкий титул, ещё и международный. Замечательная строчка в резюме и повод для гордости.

И третье. Самое важное. Победитель Лиги Европы попадает в Лигу чемпионов. Для «Астон Виллы» это, допустим, не так значимо: «Челси» совсем отвалился от борьбы за топ-5, так что бирмингемцы, похоже, в любом случае окажутся в главном еврокубке. А вот «Ноттингем Форест» получает исторический шанс. И внушительные призовые от УЕФА, которые пригодятся даже выгодоприобретателям жирного ТВ-контракта АПЛ.

Между тем на внутренней арене дела у «Форест» улучшились. Они всё ещё в борьбе за выживание, всё ещё аутсайдеры, однако создали задел перед «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом». Выдали затяжную серию без поражений, чувствуют себя увереннее. Ещё трёх-четырёх очков должно хватить для сохранения прописки в элите.

Значит, составы окажутся близки к оптимальным. Унаи Эмери и Лига Европы — союз, созданный на небесах. А хозяева сражаются за мечту, за исторический год для всего клуба. В пяти предыдущих очных встречах забивали обе команды, но сейчас серии пора бы прерваться. Слишком высоки ставки. Никто не будет рисковать без необходимости.

Ставка: обе забьют — нет за 2.10.