«Шахтёр» — «Кристал Пэлас». Украинцы сохранят надежду на финал ЛК

30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций «Шахтёр» — «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Мейски» в Кракове (Польша). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Шахтёр» — «Кристал Пэлас» 30 апреля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас» предлагается с коэффициентом 2.09. Победа «Шахтёра» оценивается коэффициентом 3.82. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Прогноз на матч Лиги конференций «Шахтёр» — «Кристал Пэлас»

А ничего такие полуфинальные пары в Лиге конференций! Ничуть не хуже, чем в Лиге Европы. Там, например, финалиста определят «Брага» и «Фрайбург» — команды гордые, но глубоко провинциальные. В Лиге конференций тоже хватает теневых представителей главных чемпионатов — в другом полуфинале сойдутся «Райо Вальекано» и «Страсбург».

Так что из восьми участников полуфинальных стадий лишь один не представляет топ-6 чемпионат Европы. Речь о «Шахтёре», который изначально ставил в приоритет Лигу конференций. Общий этап провёл мощно, финишировал в восьмёрке сильнейших и пропустил стыковой раунд. В плей-офф пришлось понервничать с польским «Лехом» (3:1, 1:2), зато в четвертьфинале на удивление легко высадил АЗ из Нидерландов.

Победа со счётом 3:0 создала внушительный задел. На выезде проигрывали 1:2, однако даже испугаться не успели. Через три минуты сравняли счёт, после чего соперник потух. Формула успеха «Шахтёра» вполне привычна: россыпь бразильцев в составе (обычно на поле выходят по восемь-девять представителей страны) и заслуживающий внимания тренер. Речь про Арду Турана — того самого, из «Атлетико» и «Барселоны».

Есть подозрение, что до финала «Шахтёру» не добраться. Соперник гораздо мощнее предыдущих. «Кристал Пэлас» давно решил вопросы по выживанию в АПЛ, а главный тренер Оливер Гласнер ближайшим летом клуб покинет. 11-е место или 14-е ему, честно говоря, без разницы. Что вполне логично. А вот уйти с еврокубковым трофеем или без него — другое дело. И приз на полку, и среди фанатов почёт, и при переговорах с новым клубом поможет.

В общем, лондонцы сосредоточились на Лиге конференций, а в чемпионате Англии играют в своё удовольствие. В плей-офф убрали с пути боснийский «Зриньски», в дополнительное время дожали АЕК из Ларнаки (Кипр), а также пустили под откос «Фиорентину»: после 3:0 в родных стенах поражение со счётом 1:2 ни на что не повлияло.

Вроде бы разница в классе имеется, но есть нюанс. «Кристал Пэлас» решает вопросы на своём поле, а в гостях за три матча плей-офф по итогам 90 минут не выигрывал и больше одного мяча не забивал. В теории это даёт шансы «Шахтёру» зацепиться. Проверим ИТМ 1.5 гола «Кристал Пэлас» за 1.72. Одного мяча для победы может хватить, однако чего-то большего от англичан не ждём. Они себя покажут дома.

Ставка: ИТМ 1.5 мяча «Кристал Пэлас» за 1.72.