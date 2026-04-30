«Крылья Советов» — «Спартак». Трепещи, ЦСКА

1 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 1 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.88. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.82. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак»

Не успели оглянуться, как родная Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую. Май наступает — вместе с ним приходит пора подведения итогов сезона. У команд осталось три тура. Погода наладилась (за исключением некоторых дней в некоторых городах), списывать слабое качество футбола на плохие газоны теперь невозможно. Остаётся только играть.

У «Спартака» – получается. Не без сложностей и осечек, конечно, но в общем и целом движение вперёд прослеживается. Акцент на края у Хуана Карлоса Карседо есть, фланги продуктивны, с группой атаки разобрались, роли распределили. Никаких лавин изменений в составе от матча к матчу: чётко, грамотно, спокойно. Этого достаточно, чтобы исправно набирать очки.

ЦСКА ещё пару недель назад остался позади. Трофеев за это не дают, а всё равно приятно. К тому же в ближайшее время будет возможность поставить ещё один синяк принципиальному сопернику. Только уже лично. Совсем скоро команды сойдутся в Кубке России. Битва ожидается на славу!

Возникает вопрос: а не решит ли тренерский штаб красно-белых поберечь лидеров и провести в Самаре ротацию? Не должен. Дело в том, что играть с ЦСКА предстоит только 6 мая, то есть у команды будет 4,5 дня на перелёт, восстановление и подготовку. Одного-двух изменений в составе наверняка хватит.

Да и соперник один из самых удобных. Не будем лезть в исторические дебри, возьмём только самые свежие случаи. Вот результаты пяти предыдущих очных встреч — 2:1, 2:0, 4:1, 3:0 и снова 3:0. Всё, естественно, в пользу москвичей. Получается, пять побед из пяти с общей разницей «+12», в каждом случае забивали минимум дважды.

Самарцы тем временем ведут борьбу в нижней части турнирной таблицы. Заряжены, мотивированы, но покрыть нехватку класса стиснутыми зубами удаётся далеко не всегда. Мы бы выбирали между лобовой победой гостей и ИТБ 1.5 гола «Спартака» за 1.93. В принципе, можно даже заиграть ИТБ 2 голов красно-белых с шикарным коэффициентом 3.00.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Спартака» за 1.93.