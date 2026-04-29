«Авангард» — «Локомотив», четвёртый матч. Омск выучил урок

30 апреля состоится четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив». Игра пройдёт в Омске, стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. После трёх встреч счёт в серии 2-1 в пользу омичей.

Коэффициенты на четвёртый матч «Авангард» — «Локомотив» 30 апреля 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Авангард». Сделать ставку на победу омичей в основное время предлагается с коэффициентом 2.25. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.65.

Прогноз на четвёртый матч серии Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив»

Серия резко ожила именно там, где, казалось, всё шло в одну сторону. «Авангард» увёз из Ярославля две победы, потом быстро повёл дома 2:0 и уже выглядел командой, которая вот-вот поставит фаворита на край пропасти. Но вместо этого сам подарил сопернику кислород. И это важный момент перед четвёртой игрой: «Локомотив» не просто зацепился, а почувствовал, что серию можно переворачивать.

Третий матч вообще получился для Омска особенно обидным. После 2:0 хозяева схватили пятиминутное удаление, дали «Локомотиву» большинство, потом неудачно рискнули с тренерским запросом и остались втроём против пятерых. Даже это пережили, но дальше всё равно посыпались. Рафиков забил в большинстве, затем Полунин сравнял счёт, а Радулов ещё до второго перерыва перевернул игру. В итоге за восемь с половиной минут ярославцы из 0:2 сделали 3:2. При этом Серебряков отразил 43 броска из 46, так что проблема не во вратаре.

«Авангарду» не нужно искать сложных объяснений. Сам Буше после матча сказал, по сути, всё прямо: команда контролировала игру и сама её себе испортила. В такой формулировке есть важная вещь для прогноза. Омск не выглядел слабее. Он выглядел командой, которая на коротком отрезке потеряла голову и выпустила матч из рук. Обычно такие поражения не ломают, а быстро отрезвляют.

У «Локомотива» свои преимущества, и они теперь снова очень весомые. Действующий чемпион не развалился при 0-2 в серии, а в третьей игре ещё и спокойно пережил собственные неудачи первого периода. После матча Рушан Рафиков говорил, что команда сделала выводы из второй встречи и в этот раз не повторила прежних ошибок на эмоциях. Это тоже важный сигнал: ярославцы вернули себе хладнокровие, а вместе с ним и шанс снова затянуть серию в свой привычный, тяжёлый хоккей.

И всё же в четвёртом матче чуть больше верится именно в «Авангард». Слишком болезненным вышел прошлый вечер, слишком много хозяева отдали сами, и слишком явно эта история просится на жёсткий ответ. Второй раз подряд так рассыпаться дома омичи вряд ли себе позволят. А вот сценарий с более собранным, плотным и злым «Авангардом» выглядит вполне естественно.

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Авангарда» за 2.08.