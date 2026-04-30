«Лидс» — «Бёрнли». Экс-игрок ЦСКА останется в АПЛ

1 мая состоится матч 35-го тура АПЛ «Лидс» — «Бёрнли». Игра пройдёт в Лидсе на «Элланд Роуд», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Это вынесенная пятничная встреча тура, а судить её будет Томас Брамэлл.

Коэффициенты на матч АПЛ «Лидс» — «Бёрнли» 1 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Лидс». Сделать ставку на победу хозяев предлагается с коэффициентом 1.47. Победа «Бёрнли» оценивается коэффициентом 7.75. Ничейный исход можно найти в линии за 5.00.

При этом аналитики ждут высокую результативность. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах примерно за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — примерно за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент в районе 1.92.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Бёрнли»

«Лидс» играет с аутсайдером, но это не тот случай, когда можно расслабиться. Команда Даниэля Фарке, который так и не успел показать себя в России, идёт 15-й после 34 туров и ещё не закрыла вопрос с сохранением места в АПЛ окончательно. Да, положение уже стало заметно спокойнее: совсем недавно были 2:1 на «Олд Траффорд» с «МЮ», затем 3:0 с «Вулверхэмптоном», а после этого ещё и тяжёлая ничья 2:2 с «Борнмутом». У хозяев очень приличный отрезок.

При этом «Лидс» подходит к игре не в вакууме. В воскресенье команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Челси» 0:1 в полуфинале. Но это не та неудача, после которой всё сыплется. Наоборот, и Фарке, и капитан Итан Ампаду после матча говорили примерно об одном и том же: разочарование надо перенести на последние четыре тура английской Премьер-лиги. Для домашней игры с уже вылетевшим соперником такой фон скорее полезен, чем вреден.

У «Бёрнли» картина совсем другая. Команда Скотта Паркера уже официально вылетела в Чемпионшип, у неё 20 очков и 19-е место. В двух последних встречах были 1:4 от «Ноттингем Форест» и 0:1 от «Манчестер Сити». Есть и другие цифры, которые очень хорошо описывают сезон гостей: «Бёрнли» — единственная команда АПЛ без «сухих» выездов, а на чужих полях пропустила 38 мячей — это худший показатель среди всех.

Конечно, совсем мёртвой эту команду тоже не назовёшь. В первом круге «Бёрнли» уже одолел «Лидс» со счётом 2:0, а Зиан Флемминг по свежей выборке оставался одним из самых опасных игроков нижней части таблицы по ударам из штрафной и большим моментам. Однако сейчас контекст совсем другой. Осенью это была ещё более-менее живая история. Сейчас у гостей вылет оформлен, а у «Лидса» дома есть и мотивация, и публика.

Поэтому здесь не хочется усложнять. «Лидс» просто выглядит командой, у которой больше причин забрать этот матч. Хозяева идут на хорошем отрезке в чемпионате Англии, а «Бёрнли» слишком плохо выглядит именно на выезде. Такие игры букмекерский рынок обычно чувствует правильно. Берём победу хозяев всухую.

Ставка: победа «Лидса» всухую за 2.36.