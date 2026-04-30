«Жирона» — «Мальорка». Ставка на голы в Примере

1 мая состоится матч 34-го тура Ла Лиги «Жирона» — «Мальорка». Игра пройдёт в Жироне на стадионе «Монтиливи», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Жирона» — «Мальорка» 1 мая 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Жироны» предлагается с коэффициентом 2.05. Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 3.86. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики ждут результативный матч по голам. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Жирона» — «Мальорка»

Для «Жироны» это очень неприятная точка сезона. Команда ещё недавно выглядела так, будто понемногу отползает от опасной зоны, но к этому матчу подходит после двух поражений подряд — 2:3 от «Бетиса» и 1:2 от «Валенсии». Да, до этого были 1:0 с «Вильярреалом» и 1:1 с «Реалом» в Мадриде, однако общего ощущения спокойствия всё равно нет. Внизу таблицы слишком тесно, и один плохой вечер может испортить всё.

У «Мальорки» положение ещё тоньше. Формально она пока над чертой, но запас там минимальный. При этом по игре гости сейчас не выглядят обречёнными: в апреле были 2:1 с «Реалом», 3:0 с «Райо», 1:1 с «Валенсией». Другое дело, что следом пришло поражение 1:2 от «Алавеса», и это снова сделало картину очень шаткой. То есть «Мальорка» живая, неприятная, умеет зацепиться, но каждый следующий тур у неё идёт на износ.

В таких матчах особенно важно, как команды чувствуют себя в своей роли. «Жирона» дома всё-таки играет смелее и охотнее лезет вперёд, чем на выезде. Это видно даже по последним домашним играм: 2:3 с «Бетисом», 1:0 с «Вильярреалом», 3:0 с «Атлетиком». У «Мальорки» футбол проще и прямее, но именно за счёт этой прямоты она и остаётся опасной. Когда у неё есть Мурики и пространство для ответов, может и укусить.

Есть и ещё одна деталь. В первом круге «Жирона» выиграла у «Мальорки» на выезде — 2:1. Тогда тоже не было ощущения разрыва по качеству. Просто каталонцы лучше распорядились своими моментами. Сейчас история вполне может получиться похожей: хозяева чуть интереснее с мячом, гости опаснее в тяжёлых стыках и верховой борьбе, а потому матч легко уйдёт в сценарий, где шансы будут с обеих сторон.

Лезть здесь в чистый исход не очень хочется. Для «Жироны» матч слишком нервный, чтобы забрать его по заказу, а «Мальорка» в последние недели уже показала, что умеет кусать даже соперников уровнем выше. Поэтому самым логичным вариантом выглядит ставка на голы с обеих сторон. Обе команды слишком уязвимы сзади и слишком мотивированы, чтобы весь вечер просто терпеть.

Ставка: обе команды забьют за 1.67.