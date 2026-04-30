Экспресс на матчи 1/2 финала Лиги Европы 30 апреля 2026 года

Вот это были первые полуфинальные матчи в Лиге чемпионов! Но теперь они позади, приступаем к Лиге Европы. Сегодня, 30 апреля, состоятся первые матчи 1/2 финала второго по статусу евротурнира «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» и «Брага» — «Фрайбург».

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»

«Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» определят финалиста в очном противостоянии. И это больше чем просто очень важный матч. Во-первых, во второй половине сетки находятся «Фрайбург» и «Брага»: команды крепкие, однако по уровню состава явно уступающие. Во-вторых, на кону исторический трофей. Рассчитывать на большие успехи на родине сложно: в АПЛ на вершину не пробиться, в Кубке Англии и Кубке лиги тоже плотность высока. А тут пожалуйста — громкий титул, ещё и международный. Замечательная строчка в резюме и повод для гордости.

И третье. Самое важное. Победитель Лиги Европы попадает в Лигу чемпионов. Для «Астон Виллы» это, допустим, не так значимо: «Челси» совсем отвалился от борьбы за топ-5, так что бирмингемцы, похоже, окажутся в главном еврокубке. А вот «Ноттингем Форест» получает исторический шанс. И внушительные призовые от УЕФА, которые пригодятся даже выгодоприобретателям жирного ТВ-контракта АПЛ.

Значит, составы окажутся близки к оптимальным. Унаи Эмери и Лига Европы — союз, созданный на небесах. Хозяева же сражаются за мечту, за исторический год для всего клуба. В пяти предыдущих очных встречах забивали обе команды, но сейчас серии пора бы прерваться. Слишком высоки ставки. Никто не будет рисковать без необходимости.

Прогноз на матч «Брага» — «Фрайбург»

Такую полуфинальную пару после составления турнирной сетки мало кто ожидал увидеть. Однако они здесь — и находятся здесь по праву. Где-то повезло, где-то соперники не реализовывали потенциал. Это само собой. Но вы оцените пройденный путь — и все вопросы о заслуженности немедленно отпадут. «Брага», например, на рывке прошла общий этап, попала в топ-8 и избежала стыкового раунда, а в 1/4 финала прошла тёртый «Бетис».

Или «Фрайбург». Весь такой тихий, скромный, неприметный. Но гордый. Тоже катком прошёлся по общему этапу. а в четвертьфинале не заметил «Сельту». Никаких испанцев в полуфинале! Впрочем, эти команды вряд ли кого-то боятся в принципе. А самое главное — мотивация запредельная. Возможность забрать трофей подворачивается крайне редко. Еврокубковый — тем более.

Положение команд на внутренней арене похоже: «Брага» – первая после «большой тройки», «Фрайбург» – лучший после топ-6. Немецкий клуб пропускал в пяти из шести гостевых матчей Лиги Европы, а португальцы в родных стенах обязательно забивали. Из-за высокой цены ошибки встреча рискуют получиться закрытой, однако математика намекает на ИТБ 1 гола «Браги» за 1.60. Вариант посмелее — лобовая ничья за 3.35. Что-то в духе 1:1 тут вполне вероятно.

Экспресс на матчи Лиги Европы 30 апреля 2026 года

обе забьют — нет в матче «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» за 2.10. Ставка 2: ничья в матче «Брага» — «Фрайбург» за 3.35.

Общий коэффициент: 2.10 х 3.35 = 7.03.