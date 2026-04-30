Экспресс на матчи 1/2 финала Лиги конференций 30 апреля 2026 года

Ну и полуфинальные первые матчи Лиги чемпионов мы увидели! Что ж, пора приступать к другим евротурнирам. Сегодня, 30 апреля, состоятся первые матчи 1/2 финала Лиги конференций «Шахтёр» — «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» — «Страсбург».

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Кристал Пэлас»

Из восьми участников полуфинальных стадий лишь один не представляет топ-6 европейский чемпионат. Речь о «Шахтёре», который изначально ставил в приоритет Лигу конференций. Общий этап провёл мощно, финишировал в восьмёрке сильнейших и пропустил стыковой раунд. В плей-офф пришлось понервничать с польским «Лехом» (3:1, 1:2), зато в четвертьфинале на удивление легко высадил АЗ из Нидерландов.

Есть подозрение, что до финала «Шахтёру» не добраться. Соперник гораздо мощнее предыдущих. «Кристал Пэлас» давно решил вопросы по выживанию в АПЛ, а главный тренер Оливер Гласнер ближайшим летом клуб покинет. 11-е место или 14-е ему, честно говоря, без разницы. Что вполне логично. А вот уйти с еврокубковым трофеем или без него — другое дело. И приз на полку, и среди фанатов почёт, и при переговорах с новым клубом поможет.

Вроде бы разница в классе присутствует, но есть нюанс. «Кристал Пэлас» решает вопросы на своём поле, а в гостях за три матча плей-офф по итогам 90 минут не выигрывал и больше одного мяча не забивал. В теории это даёт шансы «Шахтёру» зацепиться. Проверим ИТМ 1.5 гола «Кристал Пэлас» за 1.72. Одного мяча для победы может хватить, однако чего-то большего от англичан не ждём. Они себя покажут дома.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Страсбург»

На первый взгляд, вывеска кажется странной, но дайте участникам шанс! Для «Райо» это вообще второй еврокубковый сезон в истории – и уже первый полуфинал. Для «Страсбурга» – тоже. Испанцы дома прибили АЕК (3:0), а потом чуть не утопили всё в Афинах, где растеряли преимущество и спаслись только после гола Паласона. Французы, наоборот, ответили на 0:2 в Майнце домашними 4:0. То есть обе команды уже успели пройти через четвертьфинальный стресс.

У «Райо» есть то, что в таких парах действительно весит. Вальекас. Команда проиграла только 1 из 12 домашних матчей в еврокубках. «Страсбург» выглядит менее романтично, однако не менее опасно. Команда выиграла общий этап турнира, в четвертьфинале дома смяла «Майнц» — 4:0, а в воскресенье ещё и забрала весёлый матч у «Лорьяна» — 3:2. После ухода Лиама Росеньора в «Челси» клуб не развалился.

И всё же здесь не хочется смело лезть в исход. «Райо» дома очень неприятен, но без Альваро Гарсии ему может не хватить привычной остроты. Французская команда бодрая и забивная, однако первая игра полуфинала на таком стадионе — тоже не та история, где стоит легко раскрываться. Поэтому здесь логичнее всего ждать ничью. Слишком много аргументов за упорную серию из двух матчей. Обе команды сначала проверят друг друга, а не полезут на рожон с первого тайма.

Экспресс на матчи Лиги конференций 30 апреля 2026 года

ИТМ 1.5 мяча «Кристал Пэлас» в матче с «Шахтёром» за 1.72. Ставка 2: ничья в матче «Райо Вальекано» — «Страсбург» за 3.30.

Общий коэффициент: 1.72 х 3.30 = 5.67.