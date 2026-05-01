РПЛ: дерби «Локомотив» — «Динамо» и акт устрашения от «Спартака»

Встречаем последний месяц весны вместе с Российской Премьер-Лигой. Сегодня, 1 мая, пройдут матчи «Локомотив» — «Динамо» и «Крылья Советов» — «Спартак». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо»

Динамовцы могут позволить себе играть в своё удовольствие: силы беречь на «Краснодар» рано, а давления в турнирной таблице давно нет. «Локомотив» по весне крайне нестабилен. Обе команды постоянно пропускают хоть от лидеров, хоть от середняков с аутсайдерами. Вероятно, нули на табло долго не продержатся. Не из-за великолепных атак — из-за проблем в обороне и опорных зонах.

Статистика очных встреч полностью согласна: в четырёх последних случаях пробивался тотал больше, а в первом круге соперники выдали эпические 5:3 в пользу железнодорожников, забив по четыре раза в каждом из таймов. На этот раз должно быть поскромнее, но три-четыре мяча тут более чем вероятны. Охранять кукурузу некому и незачем, должно быть весело.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

У «Спартака» получается. Не без сложностей и осечек, конечно, но в общем и целом движение вперёд прослеживается. Акцент на края у Хуана Карседо имеется, фланги продуктивны, с группой атакой разобрались, роли распределили. Никаких лавин изменений в составе от матча к матчу: чётко, грамотно, спокойно. Этого достаточно, чтобы исправно набирать очки.

ЦСКА ещё пару недель назад остался позади. Трофеев за это, ясное дело, не дают, а всё равно приятно. К тому же в ближайшее время будет возможность поставить ещё один синяк принципиальному сопернику. Только уже лично в Кубке России. А пока — акт устрашения в Самаре. Соперник — один из самых удобных. Вот результаты пяти предыдущих очных встреч — 2:1, 2:0, 4:1, 3:0 и снова 3:0. Всё, естественно, в пользу москвичей. Получается, пять побед из пяти с общей разницей +12, в каждом случае забивали минимум дважды.

Самарцы тем временем ведут борьбу в нижней части турнирной таблицы. Заряжены, мотивированы, но покрыть нехватку класса стиснутыми зубами удаётся далеко не всегда. Мы бы выбирали между лобовой победой гостей и ИТБ 1.5 гола «Спартака» за 1.93. В принципе, можно даже заиграть ИТБ 2 голов красно-белых с шикарным коэффициентом 3.00.

Экспресс на матчи РПЛ 1 мая 2026 года

тотал больше 2.5 гола в матче «Локомотив» — «Динамо» за 2.02. Ставка 2: ИТБ 1.5 гола «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» за 1.93.

Общий коэффициент: 2.02 х 1.93 = 3.89.