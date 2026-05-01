Экспресс на футбол: ставка на матчи АПЛ и Примеры

Не успели отгреметь первые встречи 1/2 финала в Лиге чемпионов и других евротурнирах, как надо возвращаться на внутреннюю арену. Сегодня, 1 мая, следим за матчем АПЛ «Лидс» — «Бёрнли» и игрой Ла Лиги «Жирона» — «Мальорка».

Прогноз на матч «Лидс» — «Бёрнли»

«Лидс» играет с аутсайдером, но это не тот случай, когда можно расслабиться. Команда Даниэля Фарке, который так и не успел показать себя в России, идёт 15-й после 34 туров и ещё не закрыла вопрос с сохранением места в АПЛ окончательно. Да, положение уже стало заметно спокойнее: совсем недавно были 2:1 на «Олд Траффорд» с «МЮ», затем 3:0 с «Вулверхэмптоном», а после этого ещё и тяжёлая ничья 2:2 с «Борнмутом». У хозяев очень приличный отрезок.

У «Бёрнли» картина совсем другая. Команда Скотта Паркера уже официально вылетела в Чемпионшип, у неё 20 очков и 19-е место. В двух последних матчах были 1:4 от «Ноттингем Форест» и 0:1 — от «Манчестер Сити». Есть и другие цифры, которые очень хорошо описывают сезон гостей: «Бёрнли» — единственная команда АПЛ без сухих выездов, а на чужих полях пропустила 38 мячей — это худший показатель среди всех.

Сейчас у гостей вылет оформлен, а у «Лидса» дома есть и мотивация, и публика. Поэтому здесь не хочется усложнять. «Лидс» просто выглядит командой, у которой больше причин забрать этот матч. Хозяева идут на хорошем отрезке в чемпионате Англии, а «Бёрнли» слишком плохо выглядит именно на выезде. Для таких игр букмекерский рынок обычно всё чувствует правильно. Берём победу хозяев всухую.

Прогноз на матч «Жирона» — «Мальорка»

Для «Жироны» это очень неприятная точка сезона. Команда ещё недавно выглядела так, будто понемногу отползает от опасной зоны, но к этому матчу подходит после двух поражений подряд: 2:3 от «Бетиса» и 1:2 — от «Валенсии». Да, до этого были 1:0 с «Вильярреалом» и 1:1 с «Реалом» в Мадриде, однако общего ощущения спокойствия всё равно нет. Внизу таблицы слишком тесно, и один плохой вечер может испортить всё.

У «Мальорки» положение ещё тоньше. Формально она пока над чертой, но запас там минимальный. При этом по игре гости сейчас не выглядят обречёнными: в апреле были 2:1 с «Реалом», 3:0 с «Райо», 1:1 с «Валенсией». Другое дело, что следом пришло поражение 1:2 от «Алавеса», и это снова сделало картину очень шаткой. То есть «Мальорка» живая, неприятная, умеет зацепиться, однако каждый следующий тур у неё идёт на износ.

Есть и ещё одна деталь. В первом круге «Жирона» выиграла у «Мальорки» на выезде — 2:1. Тогда тоже не было ощущения разрыва по качеству. Просто каталонцы лучше распорядились своими моментами. Сейчас история вполне может получиться похожей: хозяева чуть интереснее с мячом, гости опаснее в тяжёлых стыках и верховой борьбе, а потому матч легко уйдёт в сценарий, где шансы будут с обеих сторон.

Экспресс на футбол 1 мая 2026 года

победа «Лидса» всухую над «Бёрнли» за 2.36. Ставка 2: обе команды забьют в матче «Жирона» — «Мальорка» за 1.67.

Общий коэффициент: 2.36 х 1.67 = 3.94.