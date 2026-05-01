«Динамо» Махачкала — «Ростов». А вы ждёте чего-то другого?

2 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Ростов». Игра пройдёт в Каспийске на «Анжи-Арене», стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Ростов» 2 мая 2026 года

Букмекеры не видят здесь явного фаворита. Сделать ставку на победу «Динамо» Махачкала предлагается с коэффициентом до 3.02. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом до 2.84. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.28.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Ростов»

У махачкалинцев пошли матчи за шесть очков. Перед 28-м туром команда Вадима Евсеева идёт на 14-м месте с 24 очками, а «Ростов» Джонатана Альбы находится чуть выше — на 11-й строчке с 27 очками. Разрыв совсем небольшой, поэтому здесь всё довольно просто: кто заберёт этот вечер, тот вздохнёт заметно свободнее.

У «Динамо» весна получается колючей. Команда цеплялась за ничьи с «Локомотивом» и «Акроном» — по 1:1, минимально проиграла дома «Зениту» — 0:1, а в прошлом туре дала бой «Краснодару», хотя и всё равно уступила 1:2. То есть хозяева почти никому не отдаются без драки, только вот победы из этого пока выходят слишком редко.

У «Ростова» картина не веселее. В последних трёх турах были 0:1 от «Оренбурга», 1:1 с ЦСКА и 0:1 — от «Сочи». Результативностью здесь и не пахнет. Для выезда в Каспийск это плохой фон, потому что тут и без того не ждёшь простого футбола с большим количеством моментов. А в Каспийске разбежаться не дают даже лидерам.

Есть и ещё одна деталь, которая сюда очень хорошо ложится. В первом круге соперники сыграли 1:1. Более того, в РПЛ у этой пары пока вообще три ничьих в трёх встречах. Это как раз та самая вывеска, когда всё рискует свалиться в тяжёлую борьбу и один случайный эпизод. Неудивительно, что букмекеры не ждут голов.

Поэтому здесь не очень хочется выдумывать лишнее. Линия сама показывает, насколько равной видят эту пару, а рынок по голам прямо намекает на вязкий матч. Для таких вводных ничья выглядит самым естественным вариантом. 0:0 или 1:1 — наш прогноз.

Ставка: ничья за 3.05.