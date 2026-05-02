РПЛ: топ-матч ЦСКА — «Зенит» и коэффициент 22.5

Российская Премьер-Лига добралась до 28-го тура. Сегодня, 2 мая, следим за матчами ЦСКА — «Зенит», «Балтика» — «Рубин», «Динамо» Махачкала — «Ростов». Ловите экспресс от авторов «Чемпионата».

Прогноз на матч ЦСКА — «Зенит»

Ситуация любопытная. С одной стороны, после целого ряда кошмарных результатов обыграть «Зенит» чертовски приятно и важно. Как для болельщиков, так и для уверенности в собственных силах. Ещё и на своём поле. С другой — уже 6 мая армейцев ожидает «Спартак» в Кубке России. Очевидно, что та игра имеет куда большее значение. А значит, какие-то сюрпризы по составу вероятны.

У «Зенита» же — прямая, как палка, мотивация: хочешь быть чемпионом — выигрывай. В первом круге соперники разошлись миром — 1:1. Однако ЦСКА тогда был гораздо стабильнее и конкретнее. А вот в минувшем сезоне РПЛ петербуржцы на выезде победили — 1:0. Ждём чего-то подобного: не самый зрелищный футбол, в котором надёжность обороны гостей скажется. Армейцы пропускают слишком часто и слишком много, а Семаку только это и нужно. «Краснодар» помощи не дождётся.

Прогноз на матч «Балтика» — «Рубин»

У «Балтики» сезон выдался очень крепкий, но в последних турах игра стала более вязкой. Перед домашним поражением от «Акрона» команда сыграла вничью с «Ахматом», причём та ничья стала для неё четвёртой подряд. Это хорошо описывает нынешний Калининград: надёжно, терпеливо, местами даже слишком аккуратно. В первом круге балтийцы вынесли «Рубин» в Казани 3:0, однако сейчас вряд ли такое получится провернуть.

Ведь «Рубин» подходит к этому выезду в хорошем тонусе. Команда Франка Артиги не проигрывает уже восемь встреч подряд в РПЛ, а в последних турах были 1:0 с московским «Динамо», 1:1 с «Акроном» и 0:0 — с ЦСКА. Это тоже очень понятный футбол: без лишней красоты, зато с умением сушить и добиваться результата. В исход здесь лезть не очень хочется, но «Балтика» дома неприятна, «Рубин» — слишком упрям. Больше похоже на 0:0 или 1:1. Самый логичный вариант — ничья. Альтернатива — ничья в первом тайме.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Ростов»

У махачкалинцев пошли матчи за шесть очков. Перед 28-м туром команда Вадима Евсеева идёт на 14-м месте с 24 очками, а «Ростов» Джонатана Альбы находится чуть выше — на 11-й строчке с 27 очками. Разрыв совсем небольшой, поэтому здесь всё довольно просто: кто заберёт этот вечер, тот вздохнёт заметно свободнее.

В первом круге соперники сыграли 1:1. Более того, в РПЛ у этой пары пока вообще три ничьих в трёх встречах. Это как раз та самая вывеска, когда всё рискует свалиться в тяжёлую борьбу и один случайный эпизод. Неудивительно, что букмекеры не ждут голов. Линия сама показывает, насколько равной видят эту пару, а рынок по голам прямо намекает на вязкий матч. Для таких вводных ничья выглядит самым естественным вариантом. 0:0 или 1:1 — наш прогноз.

Экспресс на матчи РПЛ 2 мая 2026 года

Ставка 1: победа «Зенита» над ЦСКА за 2.14.

ничья в матче «Балтика» — «Рубин» за 3.45.

ничья в матче «Динамо» Махачкала — «Ростов» за 3.05.

Общий коэффициент: 2.14 х 3.45 х 3.05 = 22.5.