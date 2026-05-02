«ПСЖ» и «Арсенал» после Лиги чемпионов: экспресс на футбол

Лига чемпионов отгремела, пора отвлечься на внутреннюю арену. Сегодня, 2 мая, следим за топовыми европейскими чемпионатами: «Арсенал» — «Фулхэм» в АПЛ, «ПСЖ» — «Лорьян» в Лиге 1 и «Осасуна» — «Барселона» в Ла Лиге.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Фулхэм»

Лондонцы после международной паузы затряслись на фоне кадровых потерь. Теперь расклад в чемпионской гонке удивительно простой: хочешь войти в историю — побеждай вне зависимости от обстоятельств. Хочешь в неё вляпаться — продолжай делать то, что делал в последние недели. Шуток, мемов и прочих неотъемлемых атрибутов современного мира в случае упущенного титула хватит на пару лет вперёд.

Впереди – «Фулхэм»: образцово крепкий середняк, который знает себе цену. В последние годы «дачники» исправно доставляли неудобства более успешному соседу на его территории. Местами даже набирали очки. Вот что мы имеем с 2021 года — 2:1, 2:2, 2:1, 1:1. Возникает соблазн заиграть голы в обе стороны, но «Арсенал» в нынешнем состоянии просто обязан внимательно действовать в обороне. Мы бы выбирали между победой гостей с форой (+1.5) за 1.72 и ИТМ 2 голов «Арсенала» за 1.85. Защита у «Фулхэма» крепкая, а раскрывать тылы фаворит вряд ли рискнёт.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Лорьян»

Статус хозяина положения у «ПСЖ» никуда не делся, однако интрига в Лиге 1 сохранилась, и с новыми ошибками лучше бы повременить. Понятно, что Лига чемпионов гораздо важнее, а там 6 мая предстоит ответная игра с «Баварией». Ещё и на выезде. Ещё и после сумасшедших 5:4 в первой. Это значит, что без ротации тут точно не обойдётся, а её масштабы может знать только Луис Энрике.

«Лорьян» — грамотный и обученный коллектив, однако турнирной борьбой уже не обременён. Ждать от хозяев какого-то особенно вдохновенного футбола наивно — эта игра застряла в бутерброде меж двух «Баварий». Цель проста: взять три очка, не затратить лишних сил, обойтись без травм. Ждём победы хозяев при умеренной результативности. Что-нибудь в духе 2:0. П1 + тотал меньше 4.5 гола за 1.85 — вариант попроще, гости не забьют за 2.25 — посмелее.

Прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона»

«Барселоне» осталось закрыть вопросы в чемпионате Испании. Пример лондонского «Арсенала» прекрасно показывает, что девять очков — это вообще ни о чём. Разок проиграл, разок не повезло, потом очная встреча с прямым конкурентом на фоне давления — и вот уже комфортная ситуация оборачивается паникой. До нервов лучше бы не доводить.

На своём поле «Осасуна», между прочим, вдвойне опасна. Чего далеко за примером ходить — два месяца назад хлопнула «Реал» со счётом 2:1. «Вильярреалу» забила два мяча и не проиграла, а «Атлетико» приедет через полторы недели. Так что свой гол хозяева наверняка найдут, только этого вряд ли хватит. П2 + обе забьют за 2.35 — хороший вариант, П2 + тотал больше 2.5 гола за 2.07 — попроще. Заниматься благотворительностью гостям сейчас нельзя.

Экспресс на футбол 2 мая 2026 года

Ставка 1: победа «Фулхэма» над «Арсеналом» с форой (+1.5) за 1.85.

победа «Фулхэма» над «Арсеналом» с форой (+1.5) за 1.85. Ставка 2: «ПСЖ» не пропустит от «Лорьяна» за 2.25.

«ПСЖ» не пропустит от «Лорьяна» за 2.25. Ставка 3: «Барселона» победит «Осасуну» + тотал больше 2.5 гола за 2.07.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.25 х 2.07 = 8.61.