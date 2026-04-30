«Ак Барс» — «Металлург», четвёртый матч. Ничего не понятно, но очень интересно

Фаворита не видно, зато голы на месте. А большего нам и не надо!

1 мая состоится четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Металлург». Игра пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 15:00 мск. После трёх встреч впереди казанцы — 2-1.

Коэффициенты на четвёртый матч «Ак Барс» — «Металлург» 1 мая 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Ак Барс». Сделать ставку на победу казанцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.35. Победа «Металлурга» оценивается коэффициентом 2.65. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики не ждут закрытого хоккея. Тотал больше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.08.

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Металлург»

В этой серии пока всё довольно наглядно. Кто первым хватает игру, тот потом её и тащит до конца. В первом матче «Ак Барс» быстро улетел вперёд и выиграл 5:2. Во втором уже «Металлург» оформил задел и спокойно довёл дело до 4:2. В третьей встрече история повторилась: Казань забрала первый период 2:0 и дальше уже своё не отпустила. Это важная деталь перед четвёртой встречей, потому что пока серия вообще не про камбэк, а скорее про темп.

Третий матч «Ак Барс» забрал не за счёт какой-то случайной вспышки. Гатиятулин после игры отметил концентрацию и 29 заблокированных бросков, а решающим образом себя проявила четвёртая тройка. Мы согласны. Кателевский оформил дубль ещё в первом периоде, Яшкин потом добавил в большинстве, и Казань получила именно тот хоккей, который ей нужен. Не самый красивый, но очень взрослый и очень приземлённый, а самое главное — приносящий результат.

У «Металлурга» при этом не было ощущения беспомощности. Разин после матча прямо сказал, что команда провела хорошую игру, однако сломала её двумя глупыми ошибками в первом периоде. И это, пожалуй, самая точная оценка. «Магнитка» свои моменты получила, Пресс одну шайбу отыграл, Билялову тоже пришлось серьёзно поработать. Проблема в другом: в такой серии нельзя снова дарить сопернику две быстрые пробоины, особенно на выезде.

Есть и ещё один штрих, который сюда хорошо ложится. Во всех трёх матчах этой серии побеждала команда, которая открывала счёт. Для четвёртой игры это важная вещь. «Ак Барс» дома показал, что умеет очень быстро забирать нужный ритм, а потом просто не выпускать матч из рук. Для «Металлурга» это формулирует простую задачу: не проспать начало. Но именно с этим у него в Казани пока не сложилось.

Куда логичнее здесь смотреть — в сторону хозяев или теперь уже гостей, мы вам не скажем. Серия вполне претендует на статус затяжной. «Металлург» живой, противостояние не выглядит односторонним, но «Ак Барс» может оказаться чуть собраннее и чуть чище в деталях. На наш взгляд, стоит снова ждать минимум пять шайб на двоих.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.75.