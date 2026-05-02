«Ахмат» — «Пари НН». За сантиментами не сюда

3 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Ахмат» — «Пари НН». Игра пройдёт в Грозном на «Ахмат Арене», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ахмат» — «Пари НН» 3 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 1.93. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 4.05. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

При этом аналитики не ждут открытого футбола. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Пари НН»

Для «Пари НН» это будет очень тяжёлый выезд по понятным причинам. После 27 туров нижегородцы идут 15-ми с 22 очками, а «Ахмат» находится на девятом месте и набрал 32 очка. То есть хозяева живут себе спокойно, доигрывают сезон, а у гостей каждый тур проходит в режиме аварийной ситуации.

При этом у «Ахмата» форма не идеальная, но и не мёртвая. Команда Станислава Черчесова проиграла «Зениту» 0:2, до этого сыграла 1:1 с «Балтикой», уступила «Спартаку» 1:3 и взяла ничью 2:2 с «Крыльями Советов». Говорить о подъёме нельзя, однако и признаков развала тут тоже нет. Соперники-то серьёзные. А Грозный по-прежнему остаётся неприятным местом для любого клуба.

У «Пари НН» картина хуже. Команда подряд уступила «Оренбургу» и «Спартаку» — оба раза по 1:2. Причём в Оренбурге нижегородцы ещё и вели после первого тайма, но всё равно не удержали результат. А теперь к этому добавилась и тренерская встряска: Алексей Шпилевский покинул пост, а до конца сезона команду возглавил Вадим Гаранин. Иногда такой ход быстро встряхивает, но часто просто добавляет шума.

Есть и ещё одна простая деталь. В первом круге «Ахмат» уже обыграл «Пари НН» в гостях — 2:1. Сейчас матч будет уже в Грозном, а по такому состоянию гостей именно это выглядит важнее всего. Нижегородцы и без того подходят к туру в шатком положении, а тут ещё выезд к сопернику, который сам по себе любит тяжёлые, приземлённые встречи без сантиментов.

Поэтому здесь не очень хочется усложнять. «Пари НН» может зацепиться только через очень цепкий, терпеливый вечер, но в нынешнем виде команда выглядит слишком нервной. «Ахмат» сейчас не поражает, зато в таком матче он выглядит взрослее и надёжнее. Да и побед давно у грозненцев не было. Пора исправлять.

Ставка: победа «Ахмата» за 1.93.