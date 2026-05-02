«Акрон» — «Краснодар». Не в этот раз, «Зенит»

3 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Акрон» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Акрон» — «Краснодар» 3 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.48. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 8.12. Ничейный исход можно найти в линии за 4.23.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч чемпионата России «Акрон» — «Краснодар»

Тревожные звоночки для «Краснодара» раздавались, и было их достаточно. Поражение от «Рубина» в Казани, натужная победа над «Сочи» до момента возрождения аутсайдера, тусклые 1:0 в Грозном. В двух последних случаях вырывали победы в концовке, да и вопросы к судьям у проигравших возникали.

Не вняли. Да и кадровые потери сказались: выбора в середине поля не хватает. Затем пошли очковые потери. В Санкт-Петербурге ещё легко отделались. У «Зенита» было внушительное преимущество в первом тайме, однако он доигрывал в меньшинстве. У подопечных Мурада Мусаева была возможность вырвать победу и создать задел, однако они действовали без огонька. Обошлись мирным исходом — 1:1.

Следом поделили очки с «Балтикой» (2:2) — и превратились в догоняющего. Затем взяли своё со «Спартаком» (2:1) и «Динамо» Мх (2:1), пока конкурент спотыкался с «Локомотивом», и снова вернулись на пьедестал. Однако допускать осечки всё равно подобно смерти.

Сами посудите: до финишной черты останутся два тура, а у «Зенита» впереди «Сочи» и «Ростов». Всякое, конечно, бывает, но рассчитывать особенно не на что. Значит, нужно выжимать максимум и не дарить больше конкуренту шансов.

У «Краснодара» календарь куда опаснее — остаются «Динамо» и сражающийся за выживание «Оренбург». «Акрон» тоже находится под угрозой, однако слишком уж долго не может выйти из кризиса. В весенней части сезона клуб из Тольятти – один из худших в чемпионате России. Хоть по качеству футбола, хоть по набранным очкам. Вроде бы сейчас наметилась положительная тенденция, но надолго ли хватит?

Пропускает слишком много и по большей части на ровном месте. В результате из середины турнирной таблицы сполз в опасную зону, причём конкуренты выглядят бодрее. В таком состоянии на заказ цеплять очки с разъярённым претендентом на чемпионство сложно.

Собственно, раньше и не получалось. Три попытки в РПЛ — три поражения. 2:5, 0:1 и 1:2. Тольяттинцы в последнее время добавили прагматичности, однако с их центром обороны выдержать 90 минут в низком блоке под давлением действующего чемпиона будет неимоверно сложно. Ждём победы гостей всухую.

Ставка: «Краснодар» победит и не пропустит за 2.65.