Матч недели в АПЛ: «МЮ» — «Ливерпуль» и прощальная песня Салаха

3 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Что думают букмекеры о матче АПЛ

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.43, а победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 2.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.

Как дела у «Манчестер Юнайтед»

Сразу скажем: результаты в последнее время просели. Весной осечек хватает. Здесь и поражения от «Ньюкасла» (1:2) с «Лидсом» (1:2), и совсем не обязательная ничья с «Борнмутом» (2:2). Справедливости ради играть приходилось на фоне кадровых проблем, особенно в центре обороны. Да и победы тоже случались, причём весьма значимые.

Досталось, например, «Астон Вилле» (3:1) и «Челси» (1:0), а это самые что ни на есть прямые конкуренты по борьбе за Лигу чемпионов. Благодаря этим успехам манкунианцы чувствуют себя уверенно. Даже пятая строчка выводит в главный еврокубок, а запас внушительный. Осталось только уладить формальности.

Как себя чувствует «Ливерпуль»

Чуть хуже, но ситуация также под контролем. Хуже всего команда выглядела в марте, именно до международной паузы состоялся пик кризиса. Тогда уступили едва живому «Вулверхэмптону» (1:2) и «Брайтону» (1:2), а также разделили очки со стоящим на вылет «Тоттенхэмом» (1:1). Вдобавок ко всему вылетели из Лиги чемпионов.

Зато неудача разгрузила календарь и добавила времени на восстановление. После паузы дела потихоньку пошли на лад. Побеждают в основном нервно и натужно, но ведь побеждают. Причём довольно крепкие команды. Досталось, например, добротному «Фулхэму» (2:0) и добавившему в нынешнем сезоне «Эвертону» (2:1).

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 3 мая 2026 года

«Манчестер Юнайтед» практически снял все вопросы о попадании в Лигу чемпионов, а вот «Ливерпуль» подобным похвастать не может. Особенно напрягает календарь: два следующих соперника мерсисайдцев — «Челси» и «Астон Вилла». Несложно представить сценарий, при котором за полторы недели можно изрядно испортить ситуацию. Так что тут надо брать максимум.

На стороне гостей статистика очных встреч — в трёх последних играх на «Олд Траффорд» одна победа (3:0) и две ничьих в основное время (2:2 и 3:3). Как видно, результативность солидная, а уж для Мохамеда Салаха напоследок отгрузить голешник на «Олд Траффорд» будет делом чести. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.09 и ИТБ 1.5 гола «Ливерпуля» за 2.00.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 2.09.