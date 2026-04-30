Обманули погоду! Трейдеры совершили аферу века в Париже

Во Франции разгорается скандал, связанный со ставками. А точнее, с прогнозами, сделанными на бирже Polymarket. Трейдеров подозревают в том, что они взломали метеодатчики в Париже ради наживы. Расследование проводит полиция. Как же до такого вообще могло дойти?

Что случилось?

На бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на погоду в разных крупных городах. Один из таких — Париж. И вот в апреле был замечен резкий скачок объёмов ставок на показатели максимальной температуры в городе. Произошло это дважды — 6 и 15 апреля. Общий объём пари составил около $ 1,4 млн — это примерно в два раза больше, чем обычно.

Казалось бы, обычная аномалия, такое случается. Но, по странному стечению обстоятельств, именно в эти дни датчики метеостанции Météo-France в аэропорту «Шарль-де-Голль» зафиксировали резкие скачки температуры. Например, в одном из случаев всего за 12 минут оборудование показало повышение сразу на 5 градусов — с 16,9 до 21,9. Одновременно при этом снижалась и влажность.

Ни одна из соседних метеостанций не показала подобных отклонений, а все параметры очень быстро вернулись в норму. Биржа рассчитала выигрышами прогнозы трейдеров — самый крупный составил более $ 21 тыс. (около 1,6 млн рублей).

После того как информация попала в публичное пространство, Météo-France провела расследование. Вердикт синоптиков однозначный — естественных причин для таких скачков температуры не было.

Так как же обманули датчик и почему это опасно?

Официального объяснения пока не последовало. Но активно ходят слухи о том, что мошенники использовали нагревательный прибор. Проще говоря, фен. Нагрели им датчик, тот показал повышение температуры, после чего злоумышленники скрылись. Метеостанция находится в открытом месте, подойти к ней может любой.

Мошенничество — само по себе преступление. Но в данном случае это ещё и очень опасная для людей затея. Метеостанция находится на территории аэропорта, данные с неё используют при взлётах и посадках самолётов, с их помощью составляют полётные планы. Неточные данные в теории могут привести к ошибкам и даже катастрофам.

Météo-France подала заявление в полицию по подозрению во вмешательстве в работу автоматизированной системы обработки данных. Пока что результатов расследования нет, но наверняка будут изучены записи с камер видеонаблюдения.

А что сделали в Polymarket?

Пока что биржа ограничилась полумерами — сменила источник данных по прогнозам на температуру воздуха в Париже. Теперь их получают с метеостанции аэропорта в Ле-Бурже. При этом возмущение общественности вызвал тот факт, что компания не стала аннулировать контракты, оставив все рассчитанные ставки в силе.

Возможно, эта ситуация изменится, если факт махинаций с метеооборудованием докажут.

А в России такое возможно?

Нет, российские букмекерские компании не принимают ставки на погоду. В 2020 году приняли закон, который запретил компаниям принимать ставки на всё, кроме спорта. Биржи прогнозов в нашей стране нелегальны. Поэтому повторить французский трюк точно не получится.