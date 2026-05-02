«Металлург» — «Ак Барс», пятый матч. Рановато для последнего гвоздя

3 мая состоится пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» — «Ак Барс». Игра пройдёт в Магнитогорске на «Арене-Металлург», стартовое вбрасывание запланировано на 14:00 мск. После четырёх встреч счёт в серии 3-1 в пользу казанцев.

Коэффициенты на пятый матч «Металлург» — «Ак Барс» 3 мая 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Металлург». Сделать ставку на победу магнитогорцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.25. Победа «Ак Барса» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики не ждут закрытого хоккея. Тотал больше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал меньше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.18.

Прогноз на пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» — «Ак Барс»

Для «Металлурга» всё стало очень жёстко. Два подряд разгромных поражения 1:4 — это уже не случайность и не один плохой вечер. Серия постепенно уехала туда, где «Ак Барсу» удобно: мало риска, можно терпеть себе на здоровье, караулить чужие ошибки. Наказывай — не хочу! Так что «Магнитка» возвращается домой мрачнее тучи.

В четвёртом матче долго всё висело на балансе, потом у «Металлурга» не засчитали гол из-за фола в атаке секундой раньше, а сразу после этого «Ак Барс» реализовал большинство. Дальше Денисенко забил ещё раз, и две шайбы хозяев уложились примерно в минуту. Вот такие отрезки сейчас и решают серию. Не потому что Казань летает весь матч, а потому что в нужный момент она собраннее.

И вообще эта ситуация пока про одну и ту же вещь. «Ак Барс» раз за разом пользуется проблемами «Металлурга» при возврате в оборону и провалами в середине зоны. При этом сами казанцы встречают атаки куда плотнее и чище. «Металлург» пока слишком часто даёт сопернику именно те эпизоды, которые тот любит.

Но списывать «Магнитку» рано. Единственный свой матч в серии она забрала именно дома — 4:2 — и тогда как раз сыграла от своих сильных сторон, в том числе через большинство. Плюс теперь это уже ситуация без запаса. Такие встречи очень часто получаются не самыми красивыми, зато очень злыми. Хозяева наверняка будут бить со старта, взвинчивать темп и оказывать давление, потому что иначе шестого матча может просто не быть.

И всё же по сумме того, что мы уже увидели, лезть в исходы не станем. Гораздо интереснее выглядит ставка на то, что «Металлург» откроет счёт во встрече. Строго говоря, казанцы могут быть даже не против. Их счёт серии полностью устраивает, спешить абсолютно некуда.

Ставка: «Металлург» откроет счёт за 1.77.