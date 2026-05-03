РПЛ: «Краснодар» против Дзюбы и другие матчи дня

Чемпионская гонка в Российской Премьер-Лиге продолжается, но и о других встречах забывать не стоит. Сегодня, 3 мая, следим за матчами «Акрон» — «Краснодар», «Ахмат» — «Пари НН», «Сочи» — «Оренбург» в 28-м туре.

Прогноз на матч «Акрон» — «Краснодар»

У «Краснодара» календарь куда опаснее, чем у «Зенита». Остаются «Динамо» и сражающийся за выживание «Оренбург». «Акрон» тоже находится под угрозой, однако пропускает слишком много и по большей части на ровном месте. В результате из середины турнирной таблицы сполз в опасную зону, причём конкуренты выглядят бодрее. В таком состоянии на заказ цеплять очки с разъярённым претендентом на чемпионство сложно.

Собственно, раньше и не получалось. Три попытки в РПЛ — три поражения. 2:5, 0:1 и 1:2. Тольяттинцы в последнее время добавили прагматичности, однако с их центром обороны выдержать 90 минут в низком блоке под давлением действующего чемпиона будет неимоверно сложно. Ждём победы гостей всухую.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Пари НН»

Для «Пари НН» это будет очень тяжёлый выезд по понятным причинам. После 27 туров нижегородцы идут 15-ми с 22 очками, а «Ахмат» находится на девятом месте и набрал 32 очка. То есть хозяева живут себе спокойно, доигрывают сезон, а у гостей каждый тур проходит в режиме аварийной ситуации.

Есть и ещё одна простая деталь. В первом круге «Ахмат» уже одолел «Пари НН» в гостях — 2:1. Сейчас матч будет уже в Грозном, а по такому состоянию гостей именно это выглядит важнее всего. Нижегородцы и без того подходят к туру в шатком положении, а тут ещё выезд к сопернику, который сам по себе любит тяжёлые, приземлённые встречи без сантиментов.

Прогноз на матч «Сочи» — «Оренбург»

Для «Сочи» это уже встреча последнего шанса. После 27 туров команда Игоря Осинькина идёт последней с 18 очками, а хотя бы до зоны стыков — шесть очков. Математические шансы ещё есть, но любая осечка поставит крест. У «Оренбурга» картина заметно бодрее. Команда Ильдара Ахметзянова уже вылезла из зоны стыков и идёт 12-й с 26 очками. Результаты очень неплохие.

Здесь не очень хочется выдумывать лишнее. Да, у «Сочи» свой стадион и почти безвыходное положение. Однако по текущему состоянию «Оренбург» выглядит взрослее и надёжнее. Вот если бы сочинцы зацепились за очки с «Динамо», уверенности в них было бы куда больше. Пожалуй, здесь можно рассмотреть голы в обе стороны или нулевую фору на гостей.

Экспресс на матчи РПЛ 3 мая 2026 года

победа «Ахмата» в матче с «Пари НН» за 1.93.

победа «Ахмата» в матче с «Пари НН» за 1.93. Ставка 3: обе команды забьют в матче «Сочи» — «Оренбург» за 1.75.

Общий коэффициент: 2.65 х 1.93 х 1.75 = 8.95.