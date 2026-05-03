Топ-матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» и «Реал» перед «класико»

Выходные заканчивать надо правильно! Вот, например, сегодня, 3 мая, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» в АПЛ. А чтобы составить экспресс, добавим сюда встречу «Эспаньол» — «Реал» в Ла Лиге.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» практически снял все вопросы о попадании в Лигу чемпионов, а вот «Ливерпуль» подобным похвастать не может. Особенно напрягает календарь: два следующих соперника мерсисайдцев — «Челси» и «Астон Вилла». Несложно представить сценарий, при котором за полторы недели можно изрядно испортить ситуацию. Так что тут надо брать максимум.

На стороне гостей статистика очных встреч — в трёх последних играх на «Олд Траффорд» одна победа (3:0) и две ничьих в основное время (2:2 и 3:3). Как видно, результативность солидная, а уж для Мохамеда Салаха напоследок отгрузить голешник на «Олд Траффорд» будет делом чести. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.09 и ИТБ 1.5 гола «Ливерпуля» за 2.00.

Прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал»

Теоретические шансы если не догнать, то хотя бы обозначить интригу в чемпионской гонке у «Реала» имеются. Та же «Барселона» без Ямаля по ходу сезона чувствовала себя куда менее уверенно. Так что расклад простой: по мере возможностей брать максимум, а затем — хлопнуть дверью в единственной по-настоящему значимой игре сезона. В следующем туре «Реал» на выезде сразится в «эль класико» с лидером Ла Лиги.

А пока — репетиция. Тоже игра в Каталонии, только с куда менее статусным оппонентом. «Эспаньол» лихо стартовал, долгое время был главным сюрпризом чемпионата Испании, располагался на пятом месте. В 2026 году посыпался — вообще перестал побеждать, в результате чего постепенно опускался в турнирной таблице. Сейчас даже не может чувствовать себя в безопасности — отрыв от зоны вылета небольшой.

Подавляющее число поражений с разницей в один-два мяча, только ведь от этого не легче. Даже, пожалуй, обиднее. Больше двух голов «попугаи» пропускают строго от грандов. С января это удалось «Вильярреалу», «Атлетико» и «Барселоне». Поверим в тренд и заиграем ИТБ 2 голов «Реала» за 1.91. К их защите есть вопросы, но уж отгрузить парочку аутсайдеру по силам в любом состоянии.

Экспресс на футбол 3 мая 2026 года

Ставка 1: победа «Ливерпуля» в матче с «МЮ» с форой (0) за 2.09.

победа «Ливерпуля» в матче с «МЮ» с форой (0) за 2.09. Ставка 2: ИТБ 2 голов «Реала» в матче с «Эспаньолом» за 1.91.

Общий коэффициент: 2.09 х 1.91 = 3.99.