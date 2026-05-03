«Севилья» — «Реал Сосьедад». От Лиги Европы до второго дивизиона

4 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Севилья» — «Реал Сосьедад» 4 мая 2026 года

Букмекеры отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Севильи» предлагается с коэффициентом 2.42. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 2.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.83.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Реал Сосьедад»

Формально можно сказать, что оба клуба знавали времена получше. Однако масштабы, конечно, сильно отличаются. «Севилья» не так давно из года в год считалась четвёртой силой испанского футбола. Стабильно выступала в еврокубках. И как выступала! Отличалась в Лиге чемпионов, штамповала Кубки УЕФА с Лигами Европы.

Увы, всё это в прошлом. Пару лет назад думалось, что настали плохие времена. Переходный период — перетерпят, вернутся сильнее. Оказалось, времена были ещё вполне себе недурные. Настоящие проблемы пошли теперь: вчерашний завсегдатай еврокубков всерьёз рискует очутиться в Сегунде. Если что, во втором дивизионе их не видали аж с 2001 года.

Плотность внизу турнирной таблицы высочайшая, даже вроде бы отчаявшийся «Овьедо» сохраняет шансы на спасение. У «Севильи», во-первых, нет очкового запаса, и она не может чувствовать себя уверенно. Но гораздо хуже во-вторых: качество футбола и результаты не выдерживают никакой критики. Для красно-белых абсолютно нормально выдать отрезок с одной победой за два месяца.

И если по 2:5 от «Барселоны» вопросов нет, то поражения от «Овьедо», «Валенсии» и «Леванте» навевают тоску. Было всё необходимое, чтобы тормознуть конкурентов и помочь себе. Вместе этого ещё сильнее увязли в болоте. Чуть ли не единственный повод для радости за последнее время — домашняя победа над «Атлетико» (2:1), который сосредоточился на Лиге чемпионов, а в Ла Лиге давно решил задачу-минимум.

«Реал Сосьедад» находится не так далеко от шестой строчки, хотя это условность. Дело в том, что баски порадовали себя пару недель назад, когда сенсационно победили мадридский «Атлетико» в финале Кубка Испании по пенальти. Трофей есть, место в еврокубках обеспечено. Быть шестыми, конечно, лучше, чем девятыми. И всё же мотивация вызывает вопросы.

Видимо, именно с этим связаны коэффициенты букмекеров. Ранее «Севилья» исправно обыгрывала «Реал Сосьедад» на своём поле, однако в четырёх предыдущих случаях победила лишь однажды, а три раза забивала один гол или вообще оставалась с пустыми руками. Рискнём сыграть против линии: на ИТМ 1 гола хозяев выставлен дивный коэффициент 2.38. Опасно, конечно. Но прессинг у басков хорош.

Ставка: ИТМ 1 гола «Севильи» за 2.38.