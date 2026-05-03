«Эвертон» — «Манчестер Сити». Дэвид Мойес не спасёт «Арсенал»

4 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 4 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.52.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.21, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити»

Так уж получилось, что это будет первая игра «Манчестер Сити» в чемпионате Англии за две недели. 22 апреля на выезде с горем пополам одолели «Бёрнли» — 1:0. Одна из тех побед, которые на Британских островах принято называть уродливыми. А ещё — чемпионскими. Всё просто: следить за происходящим сложно, зато умение забирать максимум очков в таких условиях присуще именно обладателям трофея.

Причина затяжной паузы весьма уважительная — 25 апреля принимали «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии, вышли в финал. На финише сезона календарь у «горожан» ожидается крайне плотный даже после вылета из Лиги чемпионов. Зато сейчас у них было больше недели на отдых, подготовку и зализывание ран. По нынешним временам это роскошь.

Расклад в чемпионской гонке после победы над «Арсеналом» полностью понятен: теперь инициатива на стороне подопечных Хосепа Гвардиолы, у которых есть преимущество по дополнительным показателям. Вполне может дойти до подсчёта голов, так что каждый забитый мяч нынче имеет значение. А всякая осечка, соответственно, рискует оказаться роковой.

Умение «Манчестер Сити» штамповать победу за победой на внутренней арене во второй части сезона широко известно. Проблем с уверенностью в собственных силах нет, что регулярно позволяет преодолевать проблемы с качеством футбола. Шутка ли — предыдущее поражение в АПЛ датировано серединой января. В девяти предыдущих турах добыто семь побед при двух ничьих.

Новая надежда «Арсенала» — «Эвертон». Проводит сравнительно крепкий и приятный сезон, по крайней мере на фоне предыдущих лет. Долгое время чувствовал себя на выезде гораздо комфортнее, чем на своём поле. Хотя в последнее время стало лучше. Хлопнул «Бёрнли» (2:0) и «Челси» (3:0), вдоволь попил кровушки у «Ливерпуля» (1:2).

Так что «Манчестер Сити» ждёт серьёзное испытание, лёгких трёх очков тут не будет. Предположим, что после долгой паузы гостям потребуется некоторое время, чтобы сбросить ржавчину и расшатать оборонительные порядки Дэвида Мойеса. Однако со временем количество атак перейдёт в качество. «Сити» набил руку на трудовых победах — ждём ещё одну. Мы бы выбирали между П2 + тотал меньше 4.5 гола за 1.97 и победой «Манчестер Сити» во втором тайме за 1.90.

Ставка: «Манчестер Сити» выиграет во втором тайме за 1.90.